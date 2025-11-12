Nieuws

Heb jij moeite om Android Auto te verbinden met je auto sinds de laatste Android-update? Je bent niet de enige. Sinds Android 16 klagen gebruikers massaal over verbindingsproblemen met het infotainmentsysteem.

Op het officiële Google Forum regent het klachten over Android Auto. Gebruikers melden dat hun telefoon wél verbinding maakt met het autoscherm, maar dat het beeld na tien tot vijftien seconden zwart wordt of dat de melding 'Kan niet verbinden' verschijnt. Dat gebeurt zowel bij bekabelde als bij draadloze verbindingen.

Vooral problemen bij Samsung en Google

De problemen doen zich vooral voor bij recente toestellen van Samsung en Google, zoals de Galaxy S24 en Pixel 9 Pro XL. Ook speelt het bij verschillende automerken, waaronder Hyundai, Toyota en Ford. Het ligt dus niet aan een specifiek merk of model, maar echt aan de combinatie met Android 16.

Nog geen officiële oplossing

Google heeft het probleem inmiddels erkend, maar een officiële oplossing of patch is er nog niet. Het Android Auto-team werkt eraan, maar het is onduidelijk wanneer een update beschikbaar komt.

Meer lezen? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tijdelijke noodoplossing

Tot die tijd kun je zelf iets proberen. Wis de cache en gegevens van de Android Auto-app via Instellingen → Apps → Android Auto. Start daarna je telefoon opnieuw op en maak opnieuw verbinding. Helpt dat niet, dan kun je de app verwijderen en opnieuw installeren. Let wel: soms lost dit het probleem helemaal niet op.

Even geduld gevraagd

Tot Google met een fix komt, zit er weinig anders op dan afwachten. Zorg daarom voor een alternatief om te navigeren of muziek te luisteren, zodat je onderweg niet voor verrassingen komt te staan.