Wie had dat gedacht: een Volkswagen als goedkoopste SUV van Nederland

Nieuws

Volkswagen is al jaren niet meer het voordelige merk dat het ooit is geweest, maar toch hebben de Duitsers de goedkoopste SUV van het moment in huis: de Volkswagen Taigo is via onze private lease vergelijker al beschikbaar vanaf 339 euro.

De goedkoopste SUV van Nederland vanaf 339 euro

Over de Volkswagen Taigo

Met zijn vanafprijs van 339 euro per maand is de Taigo verrassend genoeg de betaalbaarste auto. in zijn klasse. De Volkswagen Taigo staat op het platform van de Polo, en deelt dan ook veel technische specs met de bekende hatchback. Veel verrassingen heeft de Taigo dan ook niet voor je in petto, of het moet de ruimte op de achterbank en in de kofferbak zijn. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Taigo? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Volkswagen Taigo private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Verrassend ruim - Materiaalgebruik interieur kan beter + Comfortabel geveerd - Hoofdruimte matig door aflopende daklijn + Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Versie met automaat véél duurder

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Volkswagen Taigo? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 TSI handgeschakeld 1.0 TSI DSG Vermogen 95 pk 110 pk Koppel 175 Nm 200 Nm Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,5 l/100 km (1 op 18,2) 5,7 l/100 km (1 op 17,5) 0-100 sprint 11,1 s 10,2 s Bagageruimte 440 l 440 l CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 120 130

Volkswagen Polo instapper

Het begint bij de Volkswagen Taigo allemaal bij de Edition-uitvoering. Deze is al rijk uitgerust, je krijgt onder andere standaard:

Cruise control

Airconditioning

16 inch stalen velgen

LED-verlichting voor en achter

Parkeersensoren achter

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Centrale deurvergrendeling

Keyless entry en start

Start/stop-systeem

Verkeersbordherkenning

Lane assist

8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

8 inch digitaal instrumentarium

De Volkswagen Taigo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Taigo private lease prijzen.

Waarom kiezen voor private lease?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

Met de aanbieding private lease je de Volkswagen Taigo voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.