Deze bestseller in Nederland is opeens een koopje

Met 4707 verkopen in de eerste acht maanden is de Skoda Elroq dit jaar een van de populairste auto's van Nederland. Veel mensen kochten de EV dus, maar er is een veel goedkopere manier om in het model te rijden: via onze private lease vergelijker bestel je 'm al vanaf 399 euro per maand!

Over de Skoda Elroq

De Skoda Elroq staat door een tijdelijke aanbieding al vanaf 389 euro per maand in de vergelijker. Daarmee is het de betaalbaarste auto in zijn klasse. Zijn er naast de prijs nog meer voordelen te ontdekken aan de Elroq, en kleven er ook nadelen aan de auto? De Skoda Elroq private lease je via Auto Review.

Pluspunten Minpunten + Ruimte is grandioos - Ontwerp niet spannend: kopie van de Enyaq + Compleet uitgerust vanaf instapper - Versie met grote batterij (82 kWh) een stuk duurder + Leuke ‘Simply Clever’ handigheidjes - Geen fysieke knoppen voor bijvoorbeeld klimaatbeheersing

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Skoda Elroq? In het onderstaande overzicht vind je alle specs van het model.

Specificaties

Uitvoering Elroq 50 Elroq 60 Elroq 85 Vermogen 170 pk 204 pk 286 pk Koppel 310 Nm 310 Nm 545 Nm 0-100 sprint 9,0 s 8,0 s 6,7 s Accucapaciteit 55 kWh 63 kWh 82 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh/100 km 15,7 kWh/100 km 15,3 kWh/100 km WLTP-actieradius 376 km 429 km 571 km Laadvermogen 11 kW 11 kW 11 kW Laadtijd AC (0-100%) 5 u 30 min 6 u 30 min 8 u Snellaadvermogen 145 kW 145 kW 175 kW Laadtijd DC (0-80%) 25 min 24 min 28 min

Skoda Elroq Selection

De Skoda Elroq is vanaf het basismodel ‘Selection’ al rijk uitgerust. Standaard beschik je onder andere over climate control, parkeersensoren achter, een achteruitrijcamera, 19 inch lichtmetaal en een 13 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto.

Als je meer wilt, kun je terecht bij de Business Edition. Dan komen er onder andere verwarmbare voorstoelen, LED-interieurverlichting, dual zone climate control en parkeersensoren voor bij. Het neusje van de zalm heet Sportline, en voegt daar nog sportstoelen, een sportonderstel en lichtmetalen sportpedalen aan toe.

Waarom voor private lease kiezen?

Met private lease stap je zorgeloos in je auto. Voor een vast maandbedrag zijn bijna alle kosten al gedekt. Denk aan zaken zoals afschrijving, onderhoud en verzekering – die zijn allemaal inbegrepen. Het enige waar jij nog aan hoeft te denken, is tanken of opladen. Geen gedoe, gewoon instappen en rijden wanneer jij dat wilt.

Skoda Elroq private lease

De Skoda Elroq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Elroq private lease prijzen.