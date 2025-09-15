Hoe kies je de juiste banden?

Nieuws

Zijn je banden versleten en moeten ze worden vervangen? Banden kiezen is geen stap om licht op te vatten. Goede banden bepalen de veiligheid van je voertuig, het rijcomfort én het brandstofverbruik. Maar door het grote aanbod aan modellen, maten en merken is het niet altijd makkelijk om een keuze te maken. Deze complete gids helpt je de verschillende bandentypes te begrijpen, de juiste afmetingen voor je voertuig te bepalen en een merk te kiezen dat bij je rijstijl past.

De verschillende types banden begrijpen

De eerste stap bij banden kiezen is het bepalen welke soort banden je nodig hebt:

Zomerbanden: optimale prestaties bij warm weer

In Nederland zijn de winters relatief mild. Sneeuw en ijs zijn zeldzaam, maar regen komt vaak voor. Daarom worden zomerbanden het meest gebruikt. Ze bieden een goede grip en lage rolweerstand bij temperaturen boven de 7°C. De harde rubbersamenstelling en geoptimaliseerd profiel met lamellen voeren water af en beperken aquaplaning.

Winterbanden: veiligheid bij lage temperaturen

Deze banden zijn ideaal bij temperaturen onder de 7°C. Ze bestaan uit een zachtere rubbersamenstelling die elastisch blijft, wat zorgt voor optimale grip op koude, besneeuwde of ijzige wegen. In Nederland zijn winterbanden niet verplicht, maar in landen zoals Duitsland, Luxemburg of Oostenrijk zijn ze bij winterse omstandigheden wettelijk verplicht. Rijd je vaak in de winter of bezoek je deze landen? Dan zijn winterbanden een verstandige keuze.

All season banden: het compromis

In een klimaat met milde maar natte winters zijn all season banden een interessant alternatief. Ze combineren eigenschappen van zomer- en winterbanden en hebben een tussenrubber met veel groeven, wat zorgt voor goede grip het hele jaar door. Bovendien hoef je niet elk seizoen van banden te wisselen. Let wel: bij extreme omstandigheden presteren gespecialiseerde banden beter.

Runflat-banden

Runflat-banden laten je toe om ook na een lekke band nog zo’n 80 km verder te rijden, aan een snelheid tot 80 km/u. Ze verhogen de veiligheid door gevaarlijke noodstops te vermijden, al zijn ze duurder en minder comfortabel dan standaardbanden.

De juiste bandenmaten kiezen

Als je weet welk type band je nodig hebt, moet je de juiste bandenmaat bepalen voor je voertuig. Hiervoor lees je de aanduidingen op je huidige band.

Hoe lees je een band?

Op de zijwand van elke band staan gegevens. Bijvoorbeeld: 205/55 R16 91V. Dit betekent:

205: breedte van de band in mm

55: hoogte van de zijwand (in % van de breedte)

R16: diameter van de velg (16 inch)

91: belastingsindex (maximaal gewicht per band)

V: snelheidsindex (maximaal toegestane snelheid)

De snelheids- en belastingsindex raadpleeg je via een referentietabel. Foutieve keuzes leiden tot snellere slijtage, hoger verbruik en veiligheidsrisico’s.

Mag je afwijken van de standaardmaten?

In sommige gevallen wel, mits de totale omtrek in lijn blijft met de aanbevelingen van de fabrikant. Voor de winter zijn kleinere velgen soms toegestaan, wat kosten drukt en de grip verhoogt. Raadpleeg het handboek van je voertuig voor de toegestane maten.

Wat is een OE-markering?

Sommige merken zoals BMW, Audi of Mercedes eisen banden met een specifieke goedkeuring. Deze zijn herkenbaar aan een extra markering na de snelheidsindex. Ze garanderen perfecte compatibiliteit op vlak van comfort, veiligheid en prestaties. Voor premiumvoertuigen is dit verplicht, voor andere voertuigen is het een aanbevolen optie. Informeer bij je constructeur.

Welke bandenmerken kies je het best?

Je keuze hangt af van je budget, rijstijl en weersomstandigheden. De merken zijn onderverdeeld in drie categorieën:

Budgetbanden: essentieel voor een kleine prijs

Ideaal voor wie weinig rijdt of vooral in de stad. Hun prestaties zijn beperkt bij extreme omstandigheden, maar voldoen in standaardgebruik. Merken zoals Nexen, Kumho, Fortuna en Headway bieden goede instapmodellen van €50 tot €80 per stuk.

Quality-banden: de gulden middenweg

Deze bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ze maken vaak gebruik van technologie van premiummerken, maar zijn betaalbaarder. Geschikt voor polyvalent gebruik. Bekende merken zijn Vredestein, Uniroyal, Firestone, Fulda, Norauto en Kleber (prijzen: €80-130).

Premiumbanden: topprestaties en lange levensduur

Voor veeleisende of frequente bestuurders. Ze bieden superieure grip, remvermogen en duurzaamheid. Merken zoals Michelin, Continental, Bridgestone, Goodyear, Pirelli of Hankook starten vanaf €130 per band.

Het Europese bandenlabel: wat zegt het?

Sinds 2012 is er een verplicht EU-label dat de prestaties van banden weergeeft:

Brandstofefficiëntie: van A (beste) tot E (minst). Een A-band bespaart tot 0,5 l/100 km t.o.v. E.

Grip op nat wegdek: van A tot E. Het verschil in remafstand kan oplopen tot 18 m bij 80 km/u tussen A en E.

Rijgeluid extern: in dB (decibel), geclassificeerd van A (stil) tot C (luidruchtig).

Sommige banden tonen ook pictogrammen voor sneeuw en ijs (3PMSF-markering) als bewijs van hun wintergeschiktheid.