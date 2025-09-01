Nieuwe Citroën ë-C4​: maakt elektrisch rijden betaalbaar!

Een volle tank in België? Dat kan wel 34 euro schelen met Nederland

Duitsland staat bij veel automobilisten bekend als hét land om goedkoop te tanken. Maar afgelopen weekend ontdekte ik dat je in België nog voordeliger tankt.

Toen ik na een tripje naar Brugge (aanrader!) bij een tankstation nabij de stad stopte om te tanken, was ik met stomheid geslagen toen de prijsmeter al stopte bij 70 euro. 

Dat benzine in België goedkoper was, kwam natuurlijk niet helemaal uit de lucht vallen. Sterker nog: ik had met de lagere Belgische benzineprijzen in mijn achterhoofd al precies genoeg benzine getankt om met een zo goed als lege tank aan te komen in Brugge. Toch stond ik alsnog te kijken van het enorme prijsverschil. 

De prijzen van het tankstation nabij Brugge (links) en bij mijn lokale Shell (rechts)

Reken maar uit

In België tankte ik V-Power en was ik voor 70 euro klaar. Als ik dezelfde 45 liter V-Power niet in de buurt van Brugge maar bij mijn vaste lokale Shell had getankt, had ik bijna 104 euro moeten afrekenen. Een prijsverschil van 34 euro, ofwel 33 procent.

En gewone Euro95 dan?

Ik hoor het je al denken: als het allemaal zo duur is, moet je maar niet een onzuinige auto rijden (een Ford Focus ST) die ook nog eens liever premium benzine slurpt. Maar wat nou als je ‘gewoon’ Euro95 tankt in een zuinige auto? Als je de brandstoftank van 35 liter van een Kia Picanto (de populairste auto van Nederland) helemaal vol tankt bij de Shell nabij Brugge, ben je bijna 51 euro kwijt. Bij mijn lokale Shell had dat grapje  bijna 67 euro gekost. Toch een verschil van bijna 16 euro of 24 procent.

Tanken in België

Waarom is tanken in België dan zoveel goedkoper dan in Nederland? Het prijsverschil tussen Nederland en België komt vooral door de hogere accijnzen en btw in Nederland. België hanteert bovendien een systeem van maximumprijzen, waardoor brandstof daar structureel goedkoper blijft. Waar Nederland de hoge belastingen ook gebruikt om elektrisch rijden te stimuleren, kiest België voor lagere heffingen en marges. Dit is direct merkbaar aan de pomp.

Ook deze landen interessant

Door die hoge belastingen in Nederland is het in bijna elk land goedkoper om te tanken. Naast in België en Duitsland ben je ook in Luxemburg, Frankrijk en Oostenrijk goedkoper uit.

