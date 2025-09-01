Deze schone brandstof is alternatief voor elektrisch rijden - met één addertje

Nieuws

Bij steeds meer benzinestations kun je HVO100 tanken. Dit is diesel op plantaardige basis. Het is schoner en duurzamer, maar ook een stuk duurder.

Wat is HV100?

HVO100 wordt ook wel blauwe diesel, groene diesel of B100 genoemd. De chemische samenstelling is nagenoeg gelijk aan die van normale diesel, maar HVO100 is gemaakt van natuurlijke oliën. Denk aan afval- en restmaterialen zoals afgewerkte oliën en vetten, maar het kan bijvoorbeeld ook gemaakt worden van palmolie. HVO staat voor Hydrotreated Vegetable Oil. In principe is HVO100 te gebruiken in plaats van normale diesel, zonder speciale aanpassingen. Al is-ie niet geschikt voor elke motor (zie verderop).

Voordelen van blauwe diesel of HVO100

HV100 heeft een aantal voordelen. Wanneer het gemaakt wordt van afval- en restproducten, is de voetafdruk aanzienlijk kleiner. Hierdoor is de brandstof bijna volledig CO2 neutraal. Daarnaast verbrandt HVO100 schoner en levert het minder fijnstof op.

Nadelen van blauwe diesel of HVO100

En dan de nadelen, die fors zijn. Wanneer blauwe diesel gemaakt wordt uit afval of restmateriaal is het heel schoon, maar wanneer het gemaakt wordt van speciaal voor de productie verbouwde gewassen, gaat dit ten koste van de voedselindustrie. Vooral wanneer HVO100 gemaakt wordt uit palmolie heeft dit nadelige gevolgen voor de duurzaamheid. Voor het verbouwen van oliepalmen worden vele hectaren oerwoud gekapt. De arbeidsomstandigheden in deze plantages zijn ook vaak erg slecht.

B100 en B7

De standaard diesel bij de pomp krijgt als code B7 mee. Tot 7 procent van deze diesel is afkomstig uit biologisch materiaal. Omdat dit bij HVO100 100 procent is, is de codenaam van deze brandstof B100.

Blauwe diesel en personenauto’s

Blauwe diesel wordt veel gebruikt in moderne vrachtwagens, maar het kan ook in personenauto’s gebruikt worden. Let wel op, want dit geldt lang niet voor alle (moderne) diesels. Als je motor voldoet aan de EN15940-norm is deze op zich geschikt. Als je HVO100 uit milieuoverwegingen wilt tanken, kun je het best het instructieboekje van je auto raadplegen, of de de sticker aan de binnenkant van de tankklep. Hierop staat doorgaans aangegeven welke brandstoffen je veilig kun tanken.

Er zijn ook fabrikanten die hun modellen achteraf hebben goedgekeurd voor rijden op HVO100. Als je wilt weten of dat in jouw geval zo is, kun je dat navragen bij de dealer. Is je auto officieel niet geschikt? Tank het dan niet. Hoewel HVO100 nagenoeg gelijk is aan diesel, reageert het toch anders op bepaalde materialen. Zo kan het gebruik slecht zijn voor afdichtingen van natuurlijk rubber.

Waarom HVO100 rijden?

Kun je met jouw auto HVO100 tanken, dan doe je dat met name voor het klimaat (al weet je nooit zeker welke grondstoffen gebruikt zijn). Voor de prijs kun je het beter laten. HVO100 is duurder dan normale diesel. Volgens de prijzen van BP (dat regelmatig HVO100 aanbiedt) kost een litertje blauwe diesel 2,07 euro. Normale B7 diesel kost daar 1,86 euro per liter. HVO100 wordt veel gebruikt door transportbedrijven om te voldoen aan nieuwe milieunormen.