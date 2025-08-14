Zo rijd je spotgoedkoop in de populairste auto van Nederland

De Volkswagen Polo is een begrip in Nederland - het is zelfs de meest voorkomende auto in Nederland. Veelgehoorde kritiek is echter dat de Polo veel te duur wordt. Daar hebben wij een oplossing voor: via onze private lease vergelijker rijd je al vanaf 309 euro per maand in de populaire Duitser!

Bekijk hier de beste Volkswagen Polo private lease deals

Over de Volkswagen Polo

Met zijn vanafprijs van 329 euro per maand is de Volkswagen Polo verrassend genoeg een van de meest betaalbare auto's in zijn klasse. Je hebt voor dit geld wel de polo met de 1.0 MPI-motor. Deze motor is oerdegelijk, maar door het gebrek aan turbo wel wat trager. Voor een paar extra tientjes per maand kun je ook kiezen voor de Polo met 1.0 TSI motor. Maar wat zijn verder nog positieve en negatieve punten van de Polo? We noemen 3 voor- en nadelen en delen de technische specificaties hieronder met je. De Volkswagen Polo private lease je via Auto Review. 

Pluspunten Minpunten
+ Ijzersterke reputatie en naamsbekendheid - Bediening werkt niet handig, bijvoorbeeld touchknoppen en -sliders
+ Comfortabel geveerd - 1.0 MPI is relatief traag
+ Capabele en tegelijkertijd zuinige aandrijflijn - Losse pakketten drijven de prijs snel op

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Volkswagen Polo? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, het koppel, het gemiddelde verbruik en de bagageruimte zijn vermeld.

Uitvoering 1.0 MPI 1.0 TSI
Vermogen (pk) 80 95
Koppel (Nm) 93 175
Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,3 l/100 km (1 op 18,9) 5,2 l/100 km (1 op 19,2)
0-100 sprint (seconden) 15,6 10,8
Bagageruimte (liter) 355 355
CO₂-uitstoot (WLTP, g/km) 121 118
Bekijk hier de Volkswagen Polo

Volkswagen Polo instapper

Zoals gezegd geldt de aanbieding voor de naamloze instap-uitvoering van de Polo. Toch kom je niks tekort met deze auto, je krijgt onder andere standaard:

  • Cruise control
  • Airconditioning
  • 15 inch stalen velgen
  • LED-verlichting voor en achter
  • Parkeersensoren achter
  • Elektrisch verstelbare,verwarmde buitenspiegels
  • Elektrische bedienbare ramen
  • Centrale deurvergrendeling
  • Keyless entry en start
  • Start/stop-systeem
  • Verkeersbordherkenning
  • Lane assist
  • 6,5 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto
  • 8 inch digitaal instrumentarium

Volkswagen Polo private lease

De Volkswagen Polo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 309,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volkswagen Polo private lease prijzen.

Bekijk hier de beste Volkswagen Polo private lease deals

Met de aanbieding private lease je de Volkswagen Polo voordelig via Auto Review. Heb je toch liever een ander model? Niet gevreesd, in onze private lease vergelijker staan nog genoeg andere auto’s om uit te kiezen.

Waarom voor private lease kiezen?

Een private leasecontract geeft je het gemak van een splinternieuwe auto voor een vast maandelijks bedrag. Dit biedt financiële duidelijkheid en elimineert vrijwel alle zorgen die normaal gesproken bij autobezit komen kijken. In de maandelijkse kosten zijn alle essentiële uitgaven inbegrepen, zoals wegenbelasting, verzekering, afschrijving en onderhoud. Het enige waar je zelf nog voor hoeft te zorgen, is de brandstof of stroom voor de auto.

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

