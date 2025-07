Deze Toyota is een van de goedkoopste en populairste private leaseauto's

Nieuws

Toyota is al sinds jaar en dag een van de populairste automerken van Nederland. Met private lease is dit niet anders. De Toyota Aygo X is zelfs de populairste private leaseauto, en ook nog eens een van de goedkoopste in onze private lease vergelijker met een vanafprijs van 269 euro.

Private lease wint aan populariteit onder consumenten die zonder zorgen een auto willen rijden, zonder na te denken over onderhoudskosten of waardevermindering. Voor een vast maandbedrag rijd je een nieuwe auto, inclusief verzekering, wegenbelasting en onderhoud, zodat je exact weet waar je financieel aan toe bent. De combinatie van voorspelbaarheid en gemak maakt private lease vooral interessant voor wie waarde hecht aan zekerheid.



Bekijk hier de beste Toyota Aygo X deals

Over de Toyota Aygo X

Over 2024 was de Toyota Aygo X de koploper als het gaat om private leaseauto’s. De stadsauto met SUV-trekjes heeft een rijke veiligheidsuitrusting, en profiteert daarnaast ook van de ijzersterke reputatie van Toyota. Wel is de motor een beetje rumoerig en traag.

Pluspunten Minpunten + Rijke standaard (veiligheids)uitrusting - Interieur oogt enigszins goedkoop + Ijzersterke Toyota-reputatie - Instaphoek bij achterportier is krap + Onderscheidend ontwerp - Kan ietwat rumoerig zijn

Ooit was de Aygo X in een erg karige en naamloze uitvoering verkrijgbaar. Daar ontbrak onder andere een radio. Gelukkig private lease je de hatchback tegenwoordig vanaf de Play-uitvoering. Standaard zijn onder andere adaptieve cruise control, LED-dagrijverlichting, een achteruitrijcamera, airconditioning, lane departure-waarschuwing en een 9 inch touchscreen met Apple Carplay en Android Auto.

Ben je benieuwd naar de technische specificaties van de Aygo X? We hebben ze hieronder voor je opgesomd in een tabel.

Uitvoering 1.0 VVT-i Vermogen 72 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn (brandstof) Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 5,0 l / 100 km (1 op 20,0) 0-100 sprint 14,9 s CO2-uitstoot (WLTP) 108 g/km

Toyota Aygo X private lease

De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 269,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen.

De Toyota Aygo X is een van de populairste en goedkoopste private lease auto’s van het land. Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.