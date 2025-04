Deze Android Auto dongles zijn tijdelijk flink goedkoper, zo haal je ze in huis

Nieuws

Moet je in jouw auto je telefoon altijd aan een draadje hangen om gebruik te maken van Android Auto? Dat kan een stuk makkelijker door middel van een dongle. En door tijdelijke kortingsacties zijn onze twee favoriete dongles momenteel nog eens 20 procent voordeliger!

Android Auto draadloos dongles

Zo makkelijk is Android Auto zonder kabel

Wij houden van auto's, maar vaak werkt het infotainmentsysteem verre van perfect. Het reageert traag, de icoontjes zien er ouderwets uit en de mogelijkheden zijn beperkt. En de oplossing is zo simpel: gebruik Android Auto om het beeldscherm van je auto te 'kapen' en de apps van je telefoon te draaien.



Het verbinden van je telefoon met de auto is eenvoudig: je hoeft slechts een kabel tussen je telefoon en de auto aan te sluiten, waarna Android Auto vanzelf op het infotainmentsysteem wordt gestart. Veel moderne auto's zijn compatibel met de bedrade versie van Android Auto, maar slechts een beperkt aantal modellen biedt ondersteuning voor de draadloze variant, Android Auto Wireless.

Werkt jouw auto met Android Auto via een kabel, dan kun je ook kiezen voor een draadloze verbinding. Hiervoor heb je alleen een simpele dongle nodig, die de draadloze koppeling tussen je smartphone en het systeem mogelijk maakt. Hieronder tippen wij onze favoriete dongles.

De 2 beste dongles voor draadloos Android Auto

1. Buddi Play 2 - 79,96 euro

De Buddi Play 2 is een betaalbare alleskunner. De tweede versie ondersteunt Android Auto én Apple CarPlay, mocht je willen wisselen tussen een Android- en een Apple-telefoon. Wat hem ook duidelijk beter maakt dan zijn voorganger, is de snellere connectietijd en de Nederlandstalige software. De gewone Buddi Play is Engelstalig.

Het maakt niet uit welke usb-poort jouw auto heeft, want de Buddi Play 2 wordt geleverd met twee kabels voor USB-A en USB-C. Bovendien krijg je 5 jaar garantie en de gebruikers op gsmpunt.nl prijzen de makkelijke installatie en dat je zeker 5 toestellen kunt verbinden.

En omdat GSMpunt 20 jaar bestaat, krijg je bij het invoeren van de kortingscode FEEST 20 procent korting op de Buddi Play 2. Dat komt neer op een kleine 20 euro. Wees er snel bij, want de korting is tijdelijk.

20% korting op de Buddi Play 2 op gsmpunt.nl

+ Zowel Android Auto als Apple Carplay

+ 5 jaar garantie

+ Nederlandstalige software

- Niet de goedkoopste

2. AAwireless TWO - 47,99 euro

Bij ons heeft de dongle van AAwireless een streepje voor, want het is een Nederlands bedrijf. Het handige apparaatje is het resultaat van een crowdfundingcampagne en sindsdien hebben duizenden gebruikers een positieve review achtergelaten op de website van AAwireless.

De originele AAwireless is ondertussen niet meer beschikbaar, heeft het bedrijf ondertussen ook de AAwireless TWO ontwikkeld. Deze is even makkelijk als zijn voorganger, maar heeft daarnaast een multifunctionele knop waarmee gebruikers eenvoudig de koppelingsmodus kunnen openen en tussen telefoons kunnen schakelen. Verder blijven de al bestaande voordelen bestaan: de dongel is plug&play en de koppelingsapp is helemaal gratis.

Door een tijdelijke paasactie is de AAwireless TWO momenteel te bestellen voor 47,99 in plaats van 59,99. Dat is een korting van 20 procent!

Bestel de AAwireless TWO met 20% korting!



+ Altijd up-to-date dankzij de companion app

+ Klein formaat, makkelijk weg te werken

+ Nederlands product, Nederlandse ondersteuning

- Geen Apple Carplay