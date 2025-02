Column: de hele autowereld zou moord en brand moeten schreeuwen (maar dat gebeurde niet)

Nieuws

Staatssecretaris Jansen (Openbaar vervoer en Milieu) zei nog niet zo heel lang geleden iets waarvan ik had verwacht dat de hele autowereld moord en brand zou schreeuwen. In ieder geval in Nederland. Maar dat gebeurde niet.

Wat de staatssecretaris zei, was het volgende: “Laat ik heel duidelijk zijn: ook na 1 januari 2030 zullen er nog nieuwe benzine- en dieselauto’s verkocht worden.” Pardon?! Op rijksoverheid.nl staat iets totaal anders, namelijk dat ‘alle personenauto’s die in 2030 op de markt komen, 100% elektrisch moeten zijn’.

Dat hier eigenlijk ‘vanaf’ moet staan, zie ik voor het gemak door de vingers. Nu leest het alsof je in 2031 weer wel een benzineauto kunt kopen. (Headhunters van de overheid mogen mij gerust mailen voor de functie van eindredacteur op de communicatieafdeling.)

“Dat is nogal wat. Tenminste, dat dacht ik. ”

Mijn punt is dat de staatssecretaris met zijn woorden regelrecht ingaat tegen de afspraken die door de overheid zijn gemaakt in het klimaatakkoord. Dat is nogal wat. Tenminste, dat dacht ik.

Europa wordt steeds rechtser

Maar gek genoeg is Jansens belofte niet breed in het nieuws gekomen. Of zag iedereen dit toch al aankomen? Het huidige kabinet Wilders - sorry, Schoof - zegt wel meer dingen waar niks van terechtkomt. Dat gevoel heb ik ook met 2035, het jaar waarin de Europese Unie afscheid wil nemen van de verbrandingsmotor. Vooral nu het beleid in meerdere Europese landen steeds rechtser wordt.

“Autofabrikanten blijven nu al soms vertwijfelend achter.”

Dat zou jammer zijn. Autofabrikanten blijven nu al soms vertwijfelend achter. Zoals met de Euro 7-emissienorm. Die zou vanaf 1 januari 2025 gaan gelden. Een reden voor Ford om de Fiesta dan maar helemaal te schrappen. Het zou te duur worden om de motor aan te passen. En ook de Renault Clio en de Skoda Fabia zouden binnenkort uit de showroom verdwijnen. Maar wat blijkt? De stengere emissienorm is uitgesteld en Renault ontwikkelt tóch een nieuwe Clio op benzine. Voor Ford is het te laat, het merk heeft inmiddels miljarden in zijn fabriek in Keulen gestoken om Explorers en Capri's op stroom te produceren in plaats van Fiesta's op benzine.

Het is te hopen dat Europa zijn rug wel recht houdt. Dat is het Nederlandse kabinet bij monde van staatssecretaris Jansen niet gelukt. Of dit een eerste teken aan de wand is, is nog even afwachten, maar ik mag hopen dat het hierbij blijft.