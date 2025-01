De juiste occasion: praktische tips voor een verstandige aankoop

Nieuws

Het kopen van een tweedehands auto kan spannend zijn. Je wilt een goede deal sluiten en er zeker van zijn dat je geen kat in de zak koopt. In dit artikel vind je tips die je helpen om zelfverzekerd in de showroom te staan.

Voorbereiding en budget

Denk allereerst na over welke auto je nodig hebt. Is het hoofdzakelijk voor woon-werkverkeer of juist voor lange ritten? Het antwoord helpt om gerichter te zoeken. Maak ook een schatting van wat je kunt en wilt uitgeven. Vergeet niet dat je naast de aanschafkosten ook rekening moet houden met onderhoud, brandstof en eventuele reparaties. Ga je rijden? Dan is het slim om van tevoren na te denken over autoverzekering bij Allianz Direct. Zo weet je dat je kosten bij eventuele schade gedekt zijn. Bedenk verder of je een auto bij een particulier of een dealer koopt. Bij een dealer kun je soms meer garantie krijgen en hebben ze vaker een onderhoudshistorie paraat. Bij een particulier kun je soms een scherper bod doen. Controleer hoe dan ook altijd de kilometerstand, onderhoudsboekjes en of de auto schadevrij is geweest.

Controle en proefrit

Ga nooit over tot aankoop zonder de auto te hebben bekeken en getest. Loop een rondje om de auto en let op roest, deukjes en kleurverschillen in de lak. Check of de banden genoeg profiel hebben en gelijkmatig zijn afgesleten. Kijk onder de motorkap of er geen lekkages of ongewone geluiden zijn zodra je de motor start. Maak een proefrit en luister goed. Een tweedehands auto kan wat geluid maken, maar onregelmatig gebonk of geratel is vaak geen goed teken. Probeer verschillende weggedeelten: snelweg, bebouwde kom en een drempel of rotonde. Zo voel en hoor je hoe de auto reageert. Let ook op de staat van het interieur. Werken alle knopjes en verlichting? Denk tot slot ook aan de wa autoverzekering. Die is verplicht en kan je veel gedoe besparen als er toch iets gebeurt. Check dus of je dekking op orde is voor je met je nieuwe aankoop de weg op gaat.

Onderhandelen en papierwerk

Heb je een auto gevonden die bevalt? Dan breekt het moment van onderhandelen aan. Bekijk wat vergelijkbare modellen kosten en durf af te dingen. Heb je argumenten gevonden, zoals krasjes of een eerder ongeval? Dan kun je proberen een betere prijs te krijgen of extra opties, zoals verse banden. Voelt de verkoper niet mee? Blijf beleefd en besluit zelf of je hier mee door wilt gaan. Na overeenstemming is het tijd voor de formele afhandeling. Controleer de tenaamstellingscodes en vraag om de onderhoudshistorie. Kijk of je een garantie krijgt en hoe lang deze loopt. Neem rustig de tijd om alles door te lezen. Een beetje geduld kan onnodige zorgen voorkomen.

Elke kilometer met vertrouwen

Met de juiste voorbereiding en een grondige check maak je grotere kans op een betrouwbare occasion. Ga vooral niet gehaast te werk. Neem de tijd voor een proefrit, het controleren van het papierwerk en het overwegen van je verzekeringsopties. Zo zit je straks niet alleen veilig en comfortabel, maar ook met een tevreden gevoel achter het stuur.