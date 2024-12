Terugroepactie: controleer of jouw auto niet op deze Chinese winterbanden staat

Nieuws

In internationale bandentests scoren goedkope Chinese banden vaak zeer matig. Maar twee Chinese bandenmerken maakten het wel erg bont en roepen nu ruim een half miljoen winterbanden terug.

Dit is er eentje voor in de categorie ‘je had maar één taak, en nog verprutste je het'. In Nederland is de winterbandenhype inmiddels wel ten einde. Maar als je met de auto op wintersport gaat of onder winterse omstandigheden door Duitsland moet rijden, ontkom je er niet aan. Dan ben je verplicht banden met het sneeuwvlokje en het three-peak mountain-symbool onder je auto te hebben.

En los van die verplichting weet je dat je met zomerbanden simpelweg geen kans hebt als je op een besneeuwd wegdek plotseling moet remmen of uitwijken. In dergelijke gevallen heb je met winterbanden of allseasons simpelweg veel meer grip.

Winterbanden met te weinig grip op sneeuw



Zo niet als je op een koopje uit wilde zijn en winterrubber van de Chinese merken Fortune of Prinx onder je auto hebt laten monteren. Bij AP News lezen we namelijk dat Prinx Chengshan Tire North America in de Verenigde Staten meer dan 541.000 winterbanden terugroept. Reden? Ze hebben te weinig grip op sneeuw om aan de Noord-Amerikaanse normen te voldoen. Oeps.

100 verschillende bandenmaten



Het gaat om meer dan 100 verschillende bandenmaten van de bandenmerken Fortune Tormenta en Prinx Hicountry. Ze pronken dan wel met het three-peak mountain-symbool op hun wangen, maar volgens de NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) is dat in dit geval geen garantie voor grip op een besneeuwd wegdek.

Gezakt voor bandenexamen, maar hier gewoon te koop



Volgens documenten van de Amerikaanse verkeersveiligheidsorganisatie, slaagden de banden wel voor Europese tests. Maar die zijn blijkbaar niet streng genoeg voor Noord-Amerika. En dat brengt een risico op ongelukken met zich mee, aldus de NHTSA. Lekker dan. Want we hebben even gegoogeld, en je kunt de Fortune Tormenta ook hier gewoon online bestellen. De Hicountry-banden van Prinx zijn hier schijnbaar wel te koop geweest, maar zijn inmiddels uit de meeste online bandenshops verdwenen.

Prinx Chengshan Tire North America belooft met een oplossing te komen. Amerikaanse eigenaren krijgen vanaf 1 februari een brief waarin staat wat ze kunnen doen. Maar omdat de Europese instanties de banden blijkbaar goed genoeg vonden, kunnen Nederlanders en Belgen gewoon doorrijden op hun Prinx- en Fortune-banden. Als ze durven.