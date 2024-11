SkyShowtime stunt: profiteer nu van levenslange korting van 50%

Nieuws

We kunnen ons voorstellen dat je door alle streamingsdiensten door de bomen het bos niet meer ziet. Een van onze favorieten is Skyshowtime - zeker met de scherpe deal van dit moment. Wij vertellen je hoe je kunt profiteren van een levenslange korting van 50 procent.



Dit is het aanbod van Skyshowtime

Voor we je vertellen over de scherpe korting, nemen we je eerst mee in het aanbod van Skyshowtime. Het repertoire van de streamingsdienst is met recht imposant te noemen. Laten we beginnen met het aanbod voor alle petrolheads.

Skyshowtime is de thuisbasis van de legendarische The Fast and the Furious-reeks. Je vindt hier alle films: van de originele The Fast and the Furious uit 2001 tot het meest recente tiende deel Fast X. Ook de films uit de Transformers-reeks vind je op Skyshowtime. Net als Mission Impossible en Jack Reacher.

Bekijk de aanbieding van Skyshowtime hier

Bingewaardige series en kaskrakers

Naast de auto-content vind je op Skyshowtime ook bingewaardige series, kaskrakers en klassiekers die je moet zien. Onze persoonlijke favoriet van het moment is Yellowstone: een absolute topserie over John Dutton, een grote landeigenaar in het Amerikaanse Montana, die het gevecht aangaat met iedereen die het op zijn ranch gemunt heeft.

Maar vergeet ook het filmaanbod niet. Dan hebben we het niet alleen over recente toppers als Oppenheimer, maar ook over de beste klassiekers. Op Skyshowtime vind je enkele van onze favoriete kaskrakers aller tijden, zoals Gladiator, Shutter Island, Good Will Hunting, Inglorious Bastards en The Big Lebowski.

Aanbieding: levenslang 50% korting op Skyshowtime Premium

Zit er iets voor jou bij? Dan is nu het moment om toe te slaan. Skyshowtime biedt namelijk tijdelijk een scherpe deal aan: abonneer je je nu op SkyShowtime Premium, dan krijg je 50% korting op de streamingdienst. Niet voor een jaar, niet voor 3 jaar, maar voor de rest van je leven. Voor slechts 5,99 euro per maand kijk je naar je favoriete films en series, in plaats van de gebruikelijke 11,99 euro. Dat betekent een korting van maar liefst 72 euro per jaar! Wees er snel bij, want deze aanbieding voor je Skyshowtime-abonnement geldt tot en met 9 december.

