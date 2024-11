Nederlandse automobilisten worden lui en gemakzuchtig

Nieuws

Wanneer ik voor het eerst in een vreemd land kom, let ik altijd extra op het wagenpark en de wegen. Zo bracht mijn maiden trip naar Ierland me tot verrassende inzichten.



Zoals veel landgenoten ga ik ­tijdens mijn vakanties graag met de auto naar het buitenland - maar dan zonder caravan. En Eigenheimers of Douwe Egberts-koffie zul je evenmin in onze vakantiebagage aan­treffen. Ik probeer juist graag ‘vreemde’ gerechten en drankjes. ­Haggis in Schotland, éclade de moules in Frankrijk en in Ierland genoot ik bij mijn ontbijt van white en black pudding. Daarnaast lette ik natuurlijk extra op de auto’s en het verkeer. ­

Ieren rijden in veel minder oude auto's



In de eerste plaats viel me het relatief jonge Ierse wagenpark op. De gemiddelde Ierse auto is 9,1 jaar oud, Nederlanders rijden in 11,7 jaar oude ­‘barrels’. ­Klassiekers en youngtimers kwam ik in Ierland nauwelijks tegen, wel struikelde ik over grote aantallen Hyundai Tucson, een van de huidige Ierse verkooptoppers.



Matige Ierse wegen



Maar veel meer dan het wagenpark, trokken het wegennet en het ­verkeersgedrag mijn aandacht. Snelwegen zijn schaars, de talrijke binnenwegen smal, met vaak een matig wegdek. En waar het asfalt ophoudt, schiet metershoog struikgewas de lucht in, een ramp voor het zicht in bochten. Zeker als je in een links gestuurde auto rijdt. Wegmarkeringen en reflectorpaaltjes schitteren veelal door afwezigheid, desondanks mag je er 80 of zelfs 100 km/h rijden.

Minder verkeersslachtoffers dan in Nederland



Voor kruisingen of andere risicovolle weg­situaties verwacht je borden die een lagere maximumsnelheid aangeven, maar nee. Hoogstens staat er ‘SLOW’ op het wegdek. Mijn eerste gedachte was dat het aantal verkeersslachtoffers in Ierland enorm moest zijn. Helemaal toen er in een onoverzichtelijke bocht schapen of fietsers opdoemden.



Maar dat idee klopte dus niet. In Ierland vielen vorig jaar 36 verkeersdoden per miljoen inwoners, in Nederland 38. Daar kun je tegenin brengen dat ons verkeer veel drukker is. Aan de andere kant ligt het hier vol met superveilige snelwegen, terwijl de Ieren juist veel kilometers afleggen over – in onze ogen – levensgevaarlijke binnenwegen.

Vlot maar verstandig



Ga je op het verkeersgedrag van de Ieren letten, dan zie je dat ze vlot, maar wel verstandig rijden. Ze lijken zich veel bewuster van potentiële gevaren dan de met wouden aan ­borden, ellenlange invoegstroken en brede bermen gepamperde Nederlanders.



Te vaak signaleer ik landgenoten die totaal niet anticiperen op mogelijke gevaren en naarmate de wegen breder en overzichtelijker zijn, lijkt het spiegelgebruik af te nemen. En terwijl wij al naar een andere rijstrook worden gedirigeerd als iemand 2 kilometer verderop een scheet heeft gelaten, moeten ze het in Ierland vaak doen met een mannetje dat vlak voor de calamiteit een groen of rood ‘spiegelei’ omhooghoudt.



Schijnveiligheid

Grappig genoeg zit ik als ­psycholoog van de koude grond op dezelfde golflengte als Veilig Verkeer Nederland, zo laat een citaat van hun woordvoerder uit 2023 zien: “Te veel verkeersborden zorgen voor verwarring en creëren schijnveiligheid. Dan schiet het zijn doel voorbij (…).” Rijkswaterstaat zou dus heel wat borden kunnen omhakken. Wijzelf moeten leren om – los van de borden – minder gemakzuchtig te worden, risico’s beter in te schatten en meer eigen verantwoording te nemen voor onze eigen en andermans veiligheid.