Maak je Android Auto draadloos met deze 3 dongles

Android Auto verbindt je smartphone met je auto, zodat je veilig toegang hebt tot apps, navigatie en muziek tijdens het rijden. Met een gebruiksvriendelijke interface en spraakbediening kun je handsfree bellen, berichten versturen en navigeren, waardoor je je op de weg kunt concentreren.

Met Android Auto maak je je autorit een stuk eenvoudiger. Verbind je Android-smartphone met de autoradio en het scherm van je auto wordt direct aangepast. Dit stelt je in staat om je telefoon veilig te gebruiken terwijl je rijdt, met een vertrouwde interface die je al kent.

Android Auto is meestal afhankelijk van een bekabelde verbinding, wat handig is voor opladen, maar niet ideaal voor een kabelvrije ervaring tijdens het rijden. Gelukkig zijn er nu oplossingen beschikbaar, zoals dongles die draadloos Android Auto mogelijk maken, zelfs in de meest eenvoudige auto's. In dit artikel vind je een overzicht van de drie beste dongles die dit mogelijk maken.

1. AA Wireless: van 69,99 euro voor 54,99 euro

AAWireless is een innovatieve dongle die draadloze verbinding voor Android Auto mogelijk maakt. Met deze gebruiksvriendelijke plug-and-play oplossing kun je eenvoudig je smartphone verbinden met je auto, zodat je toegang hebt tot apps, navigatie en muziek zonder kabels.

Deze dongle is compatibel met veel verschillende auto's en maakt het mogelijk om handsfree te bellen en berichten te versturen, zodat je je kunt concentreren op de weg. Dankzij regelmatige updates blijft de dongle actueel en zorgt hij voor een soepele en betrouwbare rijervaring. Je kunt deze dongle het voordeligst kopen via de officiële website van AA Wireless. Liever bestellen bij Bol? Geen probleem! Daar kost hij 59,99 euro.

Bekijk de dongle bij AA Wireless



2. Buddi Play 2: voor 99,95 euro

De Buddi Play 2 is ontworpen voor auto's die al een ingebouwd Android Auto-systeem met bedrade ondersteuning hebben. Met deze draadloze dongle hoef je tijdens het rijden niet meer met kabels te rommelen.





Dankzij de 5 GHz en 2,4 GHz verbinding geniet je van een snelle en betrouwbare overdracht van muziek en andere gegevens. Het touchscreen en de stuurknoppen blijven zonder vertraging te gebruiken. De Buddi Play 2 is compatibel met zowel Android Auto als Apple CarPlay. Je kunt deze handige dongle nu aanschaffen bij GSMpunt voor euro.

Bekijk de Buddi Play 2 bij GSMpunt

3. CarlinKit 4.0: van 55 euro voor 50 euro



Met de Carlinkit 4.0 dongle kun je draadloos Android Auto gebruiken, zolang je auto al de originele Android Auto-functie heeft. Je maakt gemakkelijk verbinding met je smartphone zonder kabels. Deze dongle werkt met 98% van de Android Auto-systemen en sluit je eenvoudig aan via USB-C voor een snelle installatie.





Wanneer je de dongle aansluit, verbindt deze automatisch met je smartphone zodra je de auto start. Dit maakt je rijervaring veel eenvoudiger, omdat je zonder kabels direct toegang hebt tot al je apps en functies op je Android-smartphone. Je kunt daardoor moeiteloos handsfree bellen, navigeren en muziek afspelen.

Bekijk de CarlinKit 4.0 bij Bol