Met deze elektrische crossover hoopt Lucid op zijn Tesla-moment

Nieuws

Van de Lucid Air waren we - toch wel onverwacht - behoorlijk onder de indruk. De elektrische auto krijgt in 2026 een goedkoper broertje, die met zijn afmetingen meer lijkt op de Tesla Model Y.



Lucid heeft dit nieuws bevestigd en voegde meteen deze foto bij. Niet dat je er heel veel op ziet, maar wél duidelijk is dat het nieuwe model kleiner is dan de enorme Lucid Air. Lucid noemt zijn nieuwe elektrische model een compacte crossover. De grootste concurrent komt uit eigen land en heet Tesla Model Y.



Actieradius nieuwe Lucid (2026)



De productiestart van de Lucid staat gepland voor eind 2026. In de Verenigde Staten wil Lucid de middenklasser voor minder dan 50.000 dollar (45.000 euro) aanbieden. Een Tesla Model Y kost in de VS (na een aantal prijsverlagingen) nu ruim 42.000 dollar. Lucid belooft alvast dat zijn nieuwe EV dezelfde actieradius heeft als zijn concurrenten, maar wel met een kleinere batterij. We gaan ervan uit dat hij meer dan 600 kilometer rijbereik heeft.



Meer is nog niet bekend over deze nieuwe Lucid.

Wat is Lucid ook alweer?



Lucid Motors is een Amerikaans automerk dat in 2007 werd opgericht. De huidige CEO werkte als toptechneut aan de Tesla Model S en ontwikkelde de eerste auto van Lucid, de Air. In 2023 onthulde Lucid bovendien een elektrische suv genaamd Gravity. Maar met de verkoopaantallen van de Air wil het niet echt vlotten.

Wat Lucid naar eigen zeggen bijzonder maakt, is hun technologie. De elektromotor, transmissie en omvormer van de Lucid Air werden bijvoorbeeld in eigen beheer ontwikkeld. Met als gevolg dat elk getal in de brochure indrukwekkend is. Lucid pocht met maximaal 839 kilometer range, tot 831 pk vermogen en een laadsnelheid van 250 kW. Maar daar is de prijs ook naar: variërend van 88.000 tot 132.000 euro.

Lucid Gravity: elektrische SUV



En dat is de reden dat er een goedkoper model komt. Om te overleven, moet het jonge bedrijf auto's bouwen die meer mensen kunnen betalen. Vandaar de crossover. De elektrische SUV Gravity komt er ook aan en lijkt een slimme zet voor het veroveren van thuismarkt Amerika, maar lijkt met zijn enorme proporties minder geschikt te zijn voor de Europese markt. En dus moet de nieuwe, compactere crossover voor Lucids doorbraak zorgen.