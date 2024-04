Zoveel mag een nieuwe elektrische auto volgens jou maximaal kosten

Nieuws

De ANWB heeft de resultaten van zijn nieuwste Elektrisch Rijden Monitor bekendgemaakt. Hier staat een aantal opvallende zaken in, waaronder de maximale prijs die jij bereid bent te betalen voor een nieuwe elektrische auto.

Uit het onderzoek blijkt dat het aantal consumenten dat elektrisch wil rijden kleiner is dan de groep die dit wel wil. Het verschil is minimaal (28 vs. 27 procent), maar het is voor het eerst sinds jaren dat de tegenstanders van elektrisch rijden in de meerderheid zijn.

Met afstand de belangrijkste reden om niet elektrisch te gaan rijden, is volgens het onderzoek de hoge aanschafprijs van EV's. 71 procent van de mensen die aan het onderzoek meededen, vinden dat een elektrische auto te duur in aanschaf is. Ze willen maximaal gemiddeld 31.698 euro voor een nieuwe EV uitgeven, terwijl het gemiddelde aankoopbedrag volgens de ANWB nu 45.850 euro is, een gat van 14.152 euro.

Meer betaalbare EV's



Goed nieuws voor wie een EV nu nog te duur vindt: het aanbod onder 50.000 euro wordt steeds groter. In 2022 waren dat nog 38 modellen, vorig jaar was dit aantal al gestegen naar 57. Voorbeelden van goedkopere elektrische auto's zijn de Dacia Spring, de elektrische Citroën C3, de nieuwe Renault 5, de MG4 en de BYD Dolphin.

Een ander heikel punt van EV-tegenstanders is het ontbreken van een laadpunt aan huis. Dat de auto niet op privéterrein kan worden opgeladen, is voor 32 procent reden om in een brandstofauto te blijven rijden. Al heb je ook geen tankstation aan huis, maar dat terzijde.

Deze actieradius willen we

Dan de actieradius, welk aantal kilometers zorgt ervoor dat jij elektrisch gaat rijden? Volgens het onderzoek is dat 400-500 kilometer; 27 procent van de ondervraagden geeft dit getal op. 22 procent heeft liever 500-600 kilometer en 21 procent is pas tevreden bij 600 kilometer of meer. Dan zit je inmiddels in de auto die momenteel onze lijst van actieradiustests aanvoert, de Lucid Air. Maar die kost meer dan de gewenste 31.698 euro ...

Veel elektrische auto's hebben een actieradius van 300-400 kilometer, maar hiermee trek je slechts 12 procent van de ondervraagden over de streep om elektrisch te gaan rijden. Werk aan de winkel dus voor automerken. Grappig is dat 2 procent al in zijn nopjes is met 200 kilometer.



Nederland heeft meeste laadpalen

Geen of weinig publieke laadpalen is ook een belangrijke reden om niet op stroom te gaan rijden. Volgens de ANWB is er nu één publiek laadpunt per 3,1 elektrische auto's, dat zijn in totaal 144.453 (semi-) openbare laadpunten. Hiermee heeft ons land het beste laadnetwerk in Europa, maar dat is volgens de geënquêteerden dus nog niet genoeg.

Onderhoud elektrische auto

Opvallend is dat mensen ook aangaven dat de onderhoudskosten van een EV in hun ogen te hoog zouden zijn. Omdat een elektrische aandrijflijn minder slijtagegevoelige onderdelen heeft, is het eerder precies omgekeerd. Al zijn er ook andere signalen, zoals dit bericht op autocar.co.uk. Overigens maakt slechts 9 procent zich zorgen over de levensduur van de accu, al was dat in 2022 nog minder: 8 procent.