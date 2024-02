Deze elektrische suv voor 7 personen heeft een batterij van 108,8 kWh

Nieuws

Veel gezinnen zien de BYD Tang (2024) over het hoofd. Ook al is deze elektrische suv bijna 5 meter lang en biedt hij plaats aan 7 personen. Dankzij een facelift, waarbij hij een batterij van 108,8 kWh krijgt, staat de BYD opnieuw in de spotlights.

Hoe genees je actieradiusstress? Door een gigantische batterij te plaatsen. De accucapaciteit van de BYD Tang groeit van 86,4 kWh naar een ronduit indrukwekkende 108,8 kWh. Daar profiteert de actieradius uiteraard van; die stijgt van 400 naar 530 kilometer.

Specificaties BYD Tang (2024): 517 pk, 530 km, 170 kW



Zo’n groot accupakket en toch ‘maar’ 530 kilometer range. Ja, je moet bedenken dat de Tang nog groter is dan een Mercedes EQE SUV. Hij is 4,97 meter lang, 1,96 meter breed en 1,75 meter hoog. Bovendien is hij 517 pk sterk, heeft hij vierwielaandrijving en staat hij standaard op 21-inch lichtmetaal. Niets van dit alles werkt een laag stroomverbruik in de hand.

Wat het stroomverbruik wél ten goede komt, zijn de energiezuinige warmtepomp (standaard) en de slimme software die regelmatig switcht van vierwiel- naar voorwielaandrijving.

Snelladen duurt 30 minuten, maar BYD speelt een beetje vals door te laden van 30 (!) tot 80 procent. Normale mensen (en andere automerken) pluggen in bij 10 procent. Het laadvermogen bedraagt 170 kW en dat moet ook wel, met zo’n groot accupakket.

Wat is nieuw aan de auto zelf?

BYD nam het design op de schop en dat is maar goed ook. De Tang had nog zo’n giga grille en dat staat ouderwets. Het gefacelifte model heeft een gladde neus en volgt daarmee de laatste automode. Net als met de rode lichtbalk die over de achterkant van de hele auto loopt, maar die had-ie al. Nieuw is wel dat de autonaam niet langer uitgeschreven staat op de achterklep. Er staat nu gewoon ‘BYD Tang’ en niet ‘Build Your Dreams’.



De grootste verandering in het interieur is niet zo groot: het draaibare touchscreen is groter geworden (van 12,8 naar 15,6 inch). De inhoud van de kofferbak bedraagt 235 liter, 940 liter of 1655 liter, afhankelijk van het aantal zitplaatsen dat je wegklapt. De maximale opbergruimte van zijn voorganger was 10 liter meer …

BYD Tang: prijs volgt



De prijzen van de BYD Tang zijn nog niet bekend. Het huidige model kost 69.990 euro en we zouden het netjes vinden als je voor dat bedrag opnieuw zaken kunt doen met de BYD-dealer. Het is zo’n mooi bedrag: 9999 euro per zitplaats.