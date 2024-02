Na Renault wil ook Volkswagen een roemruchte modelnaam van stal halen

Nieuws

Volkswagen overweegt om een nieuwe Volkswagen Scirocco op de markt te brengen. Maar voordat het zover is, moet nog één man groen licht geven.

Mochten we maar vijf minuten op bezoek bij Thomas Schäfer. Als CEO van Volkswagen neemt hij het besluit of de Volkswagen Scirocco wel of niet terugkeert. Dat vinden we een van de leukste Volkswagens ooit. We branden nog altijd een kaarsje op de dag dat hij uit productie genomen werd en zouden tegenover de Volkswagen-baas een vurig pleidooi voor zijn terugkeer houden.



Het idee van een comeback is ontstaan nadat Oliver Blume, de baas van de hele Volkswagen-groep, tegenover zijn managers de wens had uitgesproken dat alle merken van de groep beter moeten integreren om zo meer schaalvoordelen te behalen.

Een terugkeer van de naam Scirocco is niet vreemd. Renault doet het ook met de nieuwe Renault 5 en Renault 4. En waar de naam Golf eerst leek te verdwijnen vanwege de komst van de Volkswagen ID.3, is het juist deze laatste Volkswagen die aan het kortste eind trekt. Met de komst van alle nieuwe elektrische auto's, snakt de klant naar vertrouwde namen. En dus blijft de Golf en wordt hij elektrisch.

De eerste ontwerpvoorstellen voor een vierde generatie Scirocco werden volgens Autocar al begin vorig jaar getekend, niet geheel toevallig kort na de komst van Andreas Mindt als hoofd van de designafdeling. Als hem gevraagd werd naar het ontwerp van toekomstige Volkswagen-modellen, verwees hij regelmatig naar de eerste generatie Scirocco. Die door de Italiaan Giorgetto Giugiaro getekende hoekige Scirocco is ook onze favoriet.

“De eerste Scirocco was een stijlvolle auto waar iedereen in wil rijden.”

"De Scirocco was een van de eerste auto’s die scherpe en lage lijnen gebruikte om hem lager te laten lijken”, vertelde Mindt toen. "Het is een designtruc om hem slanker te maken, met als resultaat een krachtiger en sportiever ontwerp. Een stijlvolle auto waar iedereen in wil rijden.”

Als het feest doorgaat, komt de nieuwe Volkswagen Scirocco hoogstwaarschijnlijk op het EV-platform van de nieuwe generatie Porsche Boxster en Porsche Cayman te staan. Op dit Premium Platform Electric (PPE) staat ook de elektrische Porsche Macan. En ook de dit jaar te introduceren Audi Q6 e-tron heeft dit platform als basis.

Volkswagen Scirocco krijgt ruim 400 pk

Het platform is geschikt voor verschillende wielbases en spoorbreedtes, en achterwielaandrijving (één elektromotor) en vierwielaandrijving (twee elektromotoren). Naar verluidt heeft Volkswagen plannen voor een 300 pk sterke instapper en een dikke R-versie met twee elektromotoren, vierwielaandrijving en ruim 400 pk. De laatste Scirocco R kwam niet verder dan 265 pk.

Ook een nieuwe Audi TT?

Het platform zou ook kunnen dienen voor een elektrische opvolger van de Audi TT. Eind vorig jaar viel het doek voor de coupé en roadster en officieel heeft Audi afscheid genomen. Ook op die dag branden we elk jaar een kaarsje. Maar als Volkswagen besluit de Scirocco terug te halen, kan Audi natuurlijk niet achterblijven.