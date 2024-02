Goedkope elektrische SUV van Rivian komt ook naar Nederland

Nieuws

Het Amerikaanse Rivian gaat op 7 maart de Rivian R2 onthullen - een goedkope elektrische suv die ook naar Nederland komt. Dat is goed nieuws, want Rivian bouwt stoere EV's en daar hebben wij wel oren naar.



Op 7 maart om 19.00 uur wordt de Rivian R2 aan de wereld gepresenteerd. Pas dan zullen we zeker weten hoe de auto eruit komt te zien, maar door een vrijgegeven teaservideo van Rivian weten we al dat het front vertrouwd oogt. We zien namelijk dezelfde LED-verlichting die we al gewend zijn van de Rivian R1S en Rivian R1T.

Op de uitgelekte beelden die worden getoond door carscoops.com zien we de R2 naast de R1S staan. De nieuwe R2 lijkt sprekend op zijn grotere broer, maar dan in een compacter formaat. De R2 staat op een nieuw platform van Rivian. Het is goed mogelijk dat op dit platform later een compacte pick-up truck wordt gebouwd. Wij zien onszelf al rijden met een lading haardhout in de bak.

Ook naar Europa

De R2 is het eerste model van Rivian dat buiten de Verenigde Staten zal worden verkocht. Op de modelpagina van de R2 staan verschillende landen genoemd als mogelijke afzetmarkten, waaronder Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, België en Nederland.

Maar heb geduld, want volgens Rivian zal de R2 zijn verkoopavontuur starten in de Verenigde Staten en Canada. Hij maakt pas later de reis over de Atlantische Oceaan. De nieuwe suv zal worden gebouwd in de Rivian-fabriek in Georgia, waar de productie naar verluidt in 2026 begint.

Rivian R2 prijs

De prijs van de Rivian R2 ligt naar schatting tussen de 40.000 en 50.000 dollar. Hiermee wordt hij een stuk betaalbaarder dan de eerste twee modellen van het merk die 73.000 en 78.000 dollar kosten.



Maar wat betekent dit voor de Nederlandse prijs? Tja, een Tesla Model Y RWD van 42.990 dollar kost bij ons 43.990 euro, dus vooralsnog gaan we elk dollarbedrag dat we op 7 maart horen, 1-op-1 omzetten in euro's.