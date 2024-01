Audi, BMW of Mercedes - dit dure Duitse automerk verkoopt de meeste auto's

Audi, BMW en Mercedes zijn altijd verwikkeld in een strijd om de gunst van de meer gefortuneerde consument. Nu de verkoopcijfers van 'de Grote Drie' over 2023 bekend zijn, maken we de balans op. Dit dure Duitse automerk verkoopt wereldwijd de meeste auto's.

Het is BMW dat aan het langste eind trekt. Volgens Automotive News Europe registreerde BMW over heel 2023 een totaal van 2.253.835 auto's. Dat is een nieuw record voor het merk. Mercedes volgt op gepaste afstand met 2.043.800 modellen. Nummer drie is Audi met 1.895.240 auto's.

Dat BMW het zo lekker doet, komt voor een belangrijk deel door het succes van zijn EV-modellen. 14 procent van alle BMW-verkopen is inmiddels een batterij-elektrische auto, zoals de hierboven afgebeelde BMW i4 en BMW iX1.



Wereldwijd wist Mercedes een plus van 73 procent te noteren wat betreft zijn EV-verkopen, maar BMW doet het nog beter met een toename van 92 procent. En ook qua absolute aantallen is het BMW dat er met de bokaal vandoor gaat (330.956 versus 222.600 registraties). Ook Audi zag zijn EV-verkopen flink stijgen (+51 procent), maar kwam desondanks niet verder dan 178.000 registraties.

BMW iX1 het populairst

Ook in Nederland timmert BMW flink aan de weg met zijn elektrische modellen. Met 3424 registraties in 2023 is de BMW iX1 de populairste BMW op stroom, gevolgd door de BMW i4 met 3316 registraties. Ter vergelijk: de enige elektrische Mercedes die boven de 1000 registraties uitkomt, is de Mercedes EQA (1139 stuks).



Het is dan ook BMW dat van de drie premium Duitse automerken in ons land de meeste auto's verkoopt (20.529). De nummer twee is echter niet Mercedes, zoals wereldwijd, maar Audi met 13.993 registraties. Mercedes volgt met 12.412 stuks. Dat lijkt een niet heel groot verschil, maar hier zitten ook de bestelwagens bij, zoals de Vito en de Sprinter.