Honda: de waterstofauto gaat er komen (ja echt), maar we moeten veel geduld hebben

Tot dusver wil waterstof in auto’s nog niet doorbreken, maar sommige automerken blijven er tegen de klippen op vertrouwen in houden. Een van die merken is Honda, dat in het waterstof-evangelie blijft geloven.

Dat zegt Honda-topman Inoue Katsushi in gesprek met Autocar. Hij is bij de Japanners de hoofdverantwoordelijke voor de transitie naar elektrisch rijden. Volgens Katsushi past waterstof in het toekomstbeeld van auto’s: “Wat ik in gedachten heb is dat het tijdperk van batterij-elektrische auto’s eerst komt, en dat daarna het tijdperk aanbreekt van de brandstofcel.”

2040 als streefdatum

Niet dat waterstof de enige oplossing is; Katsushi verwacht dat auto's met brandstofcel zullen rondrijen naast de auto's met stekker (BEV). Verder denkt hij dat het nog even duurt voordat waterstofauto’s succesvol kunnen worden. Volgens de topman zit je dan eerder in het jaar 2040 dan in 2030. Tot die tijd blijft Honda gewoon auto's maken met een verbrandingsmotor. Welk percentage van de Honda-modellen op waterstof rijdt en welk percentage BVE is, laat de topman niet los.

De eerste (links) en tweede (rechts) generatie van de Honda Clarity

Een van de eersten

Honda was samen met Toyota en Hyundai in 2008 het enige merk dat een auto op waterstof op de markt bracht. De Honda FCX Clarity was alleen in de Verenigde Staten beschikbaar en werd in 2021 na twee generaties de nek omgedraaid door tegenvallende verkoopcijfers. Dit is volgens Katsushi logisch: “De infrastructuur was niet goed genoeg. De Clarity was eigenlijk een experiment, dat veel geld heeft gekost.”

Volgens de topman is het cruciaal dat de infrastructuur van waterstof wordt verbeterd voordat de rol van brandstofcelauto’s groter wordt. Dan zal ook de vraag toenemen, zo beredeneert Katsushi. Dat zorgt dan weer voor een hogere productie, waardoor de kosten naar beneden gaan en de klant dus minder betaalt. Dat is hard nodig, want groene waterstof is in Nederland nog peperduur; ruim 5 euro per kilo. Verder wordt de elektriciteit waarmee waterstof wordt gemaakt meestal niet op duurzame wijze opgewekt.



Begin bij de industrie

Omdat het tijd zal kosten voordat een fatsoenlijke infrastructuur is opgezet, richt Honda zijn pijlen eerst op vrachtwagens. Volgens Honda-CEO Toshihiro Mibe zijn deze zwaardere voertuigen uitstekend geschikt voor waterstof. Door gebruik te maken van een brandstofcel in plaats van diesel verwacht Honda al grote milieuwinst te kunnen boeken.



Honda CR-V waterstof

Honda heeft samen met Isuzu een vrachtwagen ontwikkeld met brandstofcel, prototypes van deze vrachtwagens worden op dit moment getest. De Japanners verwachten de auto te kunnen introduceren in 2027.

In de Verenigde Staten levert Honda al een waterstofversie van de CR-V. De elektromotor kan op twee manieren van stroom worden voorzien: met de brandstofcel die waterstof in elektriciteit verandert, of met een oplaadkabel. De aandrijflijn is samen met het Amerikaanse General Motors ontwikkeld en het feit dat je hem kunt opladen, is een perfect 'vangnet' nu er nog zo weinig waterstoftankstations staan. Het is niet duidelijk of deze Honda CR-V ook naar Europa komt.