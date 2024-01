Hyundai is Toyota te snel af met nieuwe waterstofauto

Toyota en Hyundai vinden allebei dat de waterstofauto een belangrijke rol gaat spelen in de elektrische toekomst. De Zuid-Koreanen lijken echter meer haast te maken dan de Japanners.

Eigenlijk zijn Toyota en Hyundai geen concurrenten maar vriendjes. Want het zijn de enige twee automerken waar je gewoon een dealerpand kunt bezoeken om een waterstofauto te kopen. De Toyota Mirai en de Hyundai Nexo.

Nieuwe Hyundai Nexo in 2025

Het grote nieuws is dat Hyundai tijdens de CES-techbeurs in Las Vegas heeft onthuld met een compleet nieuwe Nexo te komen in 2025. Het huidige model gaat ook al mee sinds 2018.

Wij vinden dit een opbeurend signaal. Het feit dat Hyundai een nieuwe Nexo ontwikkelt, laat op de meest overtuigende manier zien dat het merk in waterstof gelooft. En de rest van de markt lijkt mee te bewegen: vanaf 2030 kun je op alle doorgaande Europese wegen om de 200 kilometer waterstof tanken. Dat maakt deel uit van het Europese Fit for 55-plan. Kortom, de kip en het ei komen allebei in beweging.

Nieuwe Toyota Mirai op z'n vroegst in 2026

Toyota blijft ook in waterstof geloven en zet de ontwikkeling van waterstofauto’s zoals de Crown en Mirai door. Maar het nieuwe brandstofcelsysteem dat voor de aandrijving van de nieuwe waterstofauto gaat zorgen, staat in de planning voor 2026. Met andere woorden: de nieuwe Mirai verschijnt op z’n vroegst in 2026 en komt dus later dan de nieuwe Nexo.

Op dit moment weten we dat Toyota ernaar streeft om de actieradius op te rekken met 20 procent. Bij Hyundai ligt de focus op de afmetingen van de brandstofcel: hij wordt ongeveer 30 procent kleiner.

Brandstofcellen de helft goedkoper

Beide merken snappen dat waterstofauto’s te duur zijn en willen de kostprijs van hun brandstofcel halveren. Toyota komt zelfs met getallen: als ze de productie kunnen opschroeven tot 200.000 brandstofcellen, dan zorgen de grote aantallen voor 50 procent kostenbesparing.



De verwachting is dat toekomstige waterstofauto’s ongeveer even duur worden als elektrische auto’s met een grote batterij. Dan kunnen we de techniek, het gemak en de milieu-impact 1-op-1 vergelijken, zonder dat de aanschafprijzen roet in het eten gooien.