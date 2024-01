Tesla draait verkooprecord, maar is toch niet meer het grootste EV-merk ter wereld

Tesla was jarenlang het grootste EV-merk wereldwijd. Afgelopen kwartaal brak het zelfs zijn eigen verkooprecord met 494.989 geleverde elektrische auto’s. Toch zijn de Amerikanen van de EV-troon gestoten door BYD, dat een nóg beter kwartaal draaide.

Volgens een bericht van persbureau Reuters verkochten de Chinezen namelijk 526.409 volledig elektrische auto’s in de laatste drie maanden van 2023. Daarnaast bracht BYD ook nog eens 416.242 plug-in hybrides aan de man, waarmee het totaal op 942.651 auto’s kwam.

Het was de eerste keer dat BYD binnen een kwartaal meer elektrische auto's verkocht dan concurrent Tesla. In het derde kwartaal van 2023 benaderde het merk zijn grote concurrent al, maar schoot toen net tekort. Tesla verkocht in juli tot en met september 2023 exact 435.059 elektrische auto’s, terwijl de BYD-teller stokte bij 431.603 verkochte EV’s.

Over heel 2023 nog wel de grootste

Over heel 2023 bleef Tesla nog wel het grootste EV-merk met 1.808.581 verkopen wereldwijd. Best een indrukwekkend aantal, toch haalden de Amerikanen niet het ambitieuze doel dat topman Elon Musk gesteld had. De veelbesproken CEO mikte met Tesla op 2 miljoen verkochte EV’s in 2023.

BYD bleef mede door een teleurstellend eerste kwartaal steken op 1.574.804 verkochte elektrische auto’s. Desondanks groeiden de jaarcijfers van BYD explosief: in 2022 verkochten de Chinezen nog 911.140 elektrische auto’s. Concurrent Tesla verkocht in dat jaar 1.313.851 EV’s.

EV-verkopen 2023 Tesla vs. BYD

Q1 Q2 Q3 Q4 Totaal Tesla 422.875 466.1140 435.059 484.507 1.808.581 BYD 264.647 352.145 431.603 526.409 1.574.804

Thuisland

BYD heeft de koppositie wat betreft EV-verkopen dus overgenomen van Tesla, en gaat deze naar verwachting niet meer afstaan. Dat heeft BYD voornamelijk te danken aan het grote marktaandeel in thuisland China, waar EV’s razend populair zijn. Daarbij verkopen de Chinezen ook steeds meer auto's buiten China. Zo ook in Nederland, waar de BYD Dolphin voor een belangrijk jaar staat.