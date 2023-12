Deze 6 functies van de Hyundai Ioniq 6 maken EV-rijders blij

Auto van het jaar 2023 word je niet zomaar bij autoreview.nl. Een van de voordelen van de Hyundai Ioniq 6 is dat hij de bestuurder laat weten of hij zijn bestemming haalt zonder bijladen. Hier zijn 5 functies van de Hyundai Ioniq 6 die elke EV-rijder blij maken, en eentje die smaakgevoelig is.

1. Zuinig rijden dankzij remenergie terugwinnen

De ideale EV geeft je maximale controle over het terugwinnen van remenergie. De methode van Hyundai is nog altijd onovertroffen: flippers achter het stuur. Die gebruik je niet om te schakelen, maar om nauwkeurig in te stellen hoe krachtig de Hyundai Ioniq 6 afremt op de elektromotor als je het stroompedaal loslaat.



Op de snelweg kun je bijvoorbeeld voor een lichte stand kiezen, dan rolt de Ioniq 6 uit als een auto met verbrandingsmotor. Maar in de stad, wanneer je sneller en krachtiger tot stilstand wilt komen, kies je juist voor een krachtiger programma. In de one pedal driving-stand hoef je het rempedaal zelfs niet te gebruiken. De auto komt uit zichzelf tot stilstand als je je voet van het ‘gas’ haalt. Met je rechtervoet regel je dus het terugwinnen van remenergie.



2. Het navigatiesysteem weet of je je bestemming haalt

Het is een geruststellend idee dat je weet of je je eindbestemming haalt en hoeveel stroom er dan nog in de batterij zit. De Hyundai Ioniq 6 speelt hierop in. Als je je bestemming in het navigatiesysteem invoert, zie je meteen hoeveel procent van de batterijlading je nog over hebt als je aankomt. Lees je het liever af in resterende kilometers, dan kun je ook hiervoor kiezen.

Maar wat nu als je een bestemming invoert die verder weg ligt dan de actieradius groot is? Ook dan stelt de Ioniq 6 je gerust, want het systeem plant automatisch laadstops in. Hij gaat niet verder dan 4 laadstops op je route, maar tegen die tijd zit je vanuit Utrecht al hoog en breed in de buurt van de Spaanse grens.



3. Laadpoort op precies de goede plek

Wie nooit elektrisch heeft geleden, zal misschien denken: waar maak je je druk om!? Maar EV-rijders hebben toch echt een favoriete positie voor de laadpoort en die zit rechtsachter op de auto. Zit de poort tussen de koplampen, dan moet je de auto altijd vooruit inparkeren en daar houden we niet zo van. Bij de Hyundai Ioniq 6 zit hij gelukkig ‘gewoon’ rechtsachter. Vier led-lampjes op een rij laten je in één oogopslag zien hoe vol de batterij is en met de knop eronder laat je de laadklep elektrisch dichtklappen.

4. Handig overzicht van energieverbruikers

Hoeveel stroom verbruikt de klimaatregeling? Veel elektrische auto's communiceren die informatie niet. Waarom niet? Misschien omdat ze de automobilist niet willen overladen met getallen. Maar EV-rijders houden juist van getallen, met de actieradius als allerbelangrijkste. De Hyundai Ioniq 6 geeft je een handig overzicht van het energieverbruik van de airco, de elektronica en de accuverzorging. Daar leer je van dat de airco op een koude dag 9 procent van de stroom verbruikt.

Bovendien kun je zelf kiezen wat gunstiger is op een winterse dag: zet je de stoelverwarming en stuurverwarming aan en de airco een paar graden kouder? Of is het juist beter voor je batterijlading om de airco op standje sambal te zetten en de stoelverwarming uit te laten?



5. Hyundai Ioniq 6: snelladen met 230 kW

EV-rijders houden wel van getallen, maar niet van wachten. De Hyundai Ioniq 6 is een van de snelst opladende elektrische auto's. De batterij opladen van 10 tot 80 procent duurt 18 minuten. In de praktijk betekent dat: een kop koffie, een paar appjes en een belletje met je collega van de feestcommissie die zegt dat je je nog moet inschrijven voor de nieuwjaarsborrel, en je draait de snelweg weer op. De Hyundai Ioniq 6 ondersteunt 230 kW.

Voor klanten van Hyundai is opladen makkelijker met Charge myHyundai. Je krijgt een pasje en kunt een app downloaden, waarna je toegang hebt tot meer dan 500.000 openbare (snel)laadpunten in 30 Europese landen. De laders maken gebruik van groene stroom en in de app zie je de tarieven.

6. Digitale buitenspiegels: aan jou de keuze

Vooruit, dit zesde voordeel is voor sommigen een nadeel. Vind je dat er niks boven echte spiegels gaat, dan kruis je de optie voor digitale buitenspiegels niet aan. Maar waarom zou je ze wél willen? Digitale buitenspiegels helpen de stroomlijn en zien er gaaf uit. Hun behuizing is doorzichtig en binnenin ontdek je dezelfde vierkante blokjes (of pixels) als in de koplampen en achterlichten. Het dashboard zelf ziet er ook fraaier uit met de beeldschermen links en rechts. Het is maar wat je prettiger vindt. Voor 1400 euro zijn deze spiegels de jouwe.