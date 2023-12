Waarom roept dit grote autoconcern dat Apple CarPlay en Android Auto levensgevaarlijk zijn?

Het is voor veel bestuurders een van de eerste handelingen als ze in de auto stappen: hun telefoon verbinden met Apple CarPlay of Android Auto. Als het aan het General Motors ligt, stopt dat. Volgens het Amerikaanse concern zijn de apps veel te gevaarlijk.

Dat zegt GM-topman Tim Babbitt in gesprek met MotorTrend. Volgens Babbitt brengen de telefoonspiegelprogramma’s de veiligheid van bestuurders in gevaar. Dat komt doordat de apps automobilisten dwingt om met hun telefoon bezig te zijn achter het stuur.

De topman geeft aan dat Apple CarPlay en Android Auto vaak vastlopen en problemen hebben met de verbinding in de voertuigen van General Motors. Hierdoor richten de bestuurders hun ogen niet meer op de weg, maar zijn ze in de weer met hun telefoon. Dit zorgt volgens Babbitt voor het compleet tegenovergestelde effect dan waarvoor de programma’s bedoeld zijn. In plaats van meer veiligheid, zorgen ze voor extra gevaar.



Verantwoordelijkheid afschuiven

De problemen rondom Apple CarPlay en Android Auto liggen volgens General Motors buiten hun macht, omdat het gaat om diensten van andere partijen. De verantwoordelijkheid om met oplossingen voor de bugs te komen, ligt volgens de Amerikaanse autoproducent dan ook bij Apple en Google.



Aan de andere kant wil het moederbedrijf van Chevrolet, Buick, GMC en Cadillac ook niet afhankelijk zijn van andere bedrijven. Daarom maakte het eerder dit jaar bekend dat het gaat stoppen met het aanbieden van Apple CarPlay en Android Auto in hun auto’s. Dit bericht werd zeer negatief ontvangen, omdat de programma’s enorm populair zijn onder bestuurders. Om die reden voelde GM zich genoodzaakt om verder uit te leggen waarom het tot dit besluit is gekomen.

Preken voor eigen parochie

Volgens Babbitt zijn bestuurders een stuk veiliger bezig als ze alles via de ingebouwde systemen van het voertuig zouden doen, omdat ze dan minder snel hun telefoon pakken. Op die manier worden ze minder afgeleid en zitten ze veiliger achter het stuur.

Deze redenering lijkt echter vooral op het preken voor eigen parochie. Babbitt geeft namelijk toe dat de theorie niet is bevestigd door enig onderzoek. Er is dus niets dat het gelijk van General Motors aantoont. Ook tijdens het gebruik van ingebouwde systemen richten bestuurders hun ogen niet langer op de weg, maar trekken de ingebouwde schermen de aandacht.

Daarbij komt dat General Motors niet geheel toevallig een voordeel haalt uit het verwijderen van Apple CarPlay en Android Auto uit hun voertuigen. Klanten zijn dan genoodzaakt om een abonnement af te sluiten om gebruik te kunnen maken van alle mogelijkheden die het infotainmentsysteem van hun auto's biedt. En dat brengt geld in het laatje van het concern.