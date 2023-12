Dit automerk merkt niks van afnemende vraag naar EV's en is in 2030 volledig elektrisch

Veel fabrikanten schroeven hun EV-productie wegens tegenvallende vraag terug. Volgens Volvo-directeur Jim Rowan heeft zijn merk geen centje pijn. Mede dankzij de nieuwe Volvo EX30 verwacht hij juist een forse groei.



Rowan is van mening dat Volvo kerngezond is. De fabrikant ligt volgens hem nog altijd op koers om rond 2030 volledig elektrisch te gaan. Tegen 2025 verwacht Volvo 1,2 miljoen personenauto's te verkopen, waarvan de helft volledig elektrisch is. Vijf jaar later wil het merk nog uitsluitend elektrische auto's bouwen.

Wordt de Volvo EX30 inderdaad zo'n klapper? Onze nieuwsbrief houdt je op de hoogte!



Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

'EV's verkopen in overvloed'



Automotive News vroeg Rowan of de recente berichtgeving over de afnemende vraag naar elektrische voertuigen invloed heeft op Volvo's elektrificatieplannen. Rowan bagatelliseert dit en noemt het 'ruis'. Rowan legt uit dat er diverse fabrikanten zijn hebben bewezen juist door elektrificatie grote successen te boeken.

Daarmee doelt hij vermoedelijk op Tesla en BYD. "De technologie is bewezen en verkoopt in overvloed," zei Rowan. Hij sluit zich daarmee volmondig aan bij de woorden van Volvo's technisch directeur Henrik Green uit 2021, 'dat er geen toekomst is voor auto's met verbrandingsmotor'.



Wereldwijd verkooprecord elektrische auto's



Volgens Rowan is er wereldwijd geen vertraging in de vraag naar elektrische auto's gaande. In tegendeel. Hij wijst daarbij op het mondiale verkooprecord van EV's in november 2023. In die maand werden bijna 1 miljoen elektrische personenauto's verkocht.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze.

Volvo groeit met dubbele cijfers



Volvo's vroege beslissing om volledig elektrisch te gaan, werpt volgens Rowan vruchten af. Ondanks stijgende rentetarieven en de hogere inflatie verwacht Volvo dit jaar een verkoopgroei met dubbele cijfers. De Zweden verwachten met de nieuwe Volvo EX30 vooral te kunnen profiteren van de toenemende vraag naar goedkopere elektrische auto's. Daarnaast verwacht Volvo met de EX30 een jongere doelgroep aan te spreken. Maar ook de Volvo C40 en de elektrische Volvo XC40 blijven het goed doen, aldus Rowan.

Met de Volvo EX90 krijgt het Zweedse merk binnenkort een volgend ijzer in het vuur. Met deze grote suv biedt het een elektrisch alternatief voor de eigen Volvo XC90, maar ook voor de Tesla Model X.



Mijlpaal EV-verkoop in VS



Eerder deze maand bereikte de verkoop van EV's in de Verenigde Staten een mijlpaal. Toen bereikte de verkoopteller voor EV's de één miljoen binnen een jaar. En de vraag blijft stijgen. Met nieuwe, betaalbaardere modellen en de uitbreiding van oplaadmogelijkheden, wordt verwacht dat de verkoop van elektrische auto's in de VS blijft stijgen.