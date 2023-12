‘Verkoopkortingen EV’s gecompenseerd met peperdure onderdelen’

Volgens de Nederlandse schadebranche is het schadeherstel van elektrische auto’s duurder dan bij traditionele auto’s. Hiermee ontstaat het idee dat autofabrikanten de verlaagde verkoopprijzen op je terugpakken met dure onderdelen.

Wereldwijd zit de verkoop van elektrische auto’s in het slop. Daarom schroeven veel fabrikanten hun productie terug. Ook in Nederland blijft de verkoop achter bij de verwachtingen. De onzekerheid omtrent de wegenbelasting, de weinig royale aanschafsubsidie van 2950 euro en de steeds minder gunstige bijtellingsregels spelen hierbij allemaal een rol.

Daarnaast zagen we in het afgelopen jaar dat Tesla een agressieve prijspolitiek voerde, met de ene prijsverlaging na de andere. Om bij Tesla in het spoor te blijven en ook de oprukkende Chinese merken van het lijf te houden, verlaagden bijna alle automerken de prijzen van hun elektrische auto’s.



'Prijsverlagingen gecompenseerd met dure onderdelen'



Instappen in een elektrische auto wordt daarmee voordeliger dan ooit. Maar bij Automotive Management lezen we dat onderdelen juist erg duur zijn. Hierdoor is het schadeherstel van EV’s een kostbare zaak. Alfred Möller, eigenaar van Möller Autschade Groep, laat aan Automotive Management weten dat de merken hun lage verkoopprijzen aan de achterkant deels lijken te compenseren met dure onderdelen.



Daar komt nog bij dat steeds meer fabrikanten, naar het voorbeeld van Tesla, bij de productie overstappen op gigacasting. Hierbij bestaat de carrosserie uit een gering aantal grote componenten en wordt het aantal kleine plaatwerkdelen beperkt. In de productiefase werkt dit kostenbesparend, maar bij schadeherstel is deze manier van carrosseriebouw juist veel duurder.



Verzekeringspremies elektrische auto's omhoog



Een en ander gaat onherroepelijk gevolgen hebben voor de verzekeringspremies van elektrische auto’s. Daarmee stijgen de totale gebruikskosten, wat natuurlijk niet goed is voor de concurrentiepositie van EV’s tegenover auto’s met verbrandingsmotor. De vraag is dan ook of automerken zichzelf op den duur niet in de vingers snijden door zulke hoge onderdeelprijzen te hanteren.