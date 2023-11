Zo gaat Volkswagen de macht teruggrijpen op de Chinese automarkt

China is de allerbelangrijkste markt voor Volkswagen. Maar het merk verloor de afgelopen jaren veel marktaandeel aan Tesla en Chinese merken als BYD. Volkswagen heeft echter een plan om de macht terug te pakken.

De Duitsers zijn van plan om een nieuw platform te ontwikkelen. Dit platform moet de basis worden van vier betaalbare EV’s van om en nabij de 20.000 euro. Het plan werd bekendgemaakt door topman Ralf Brandstätter in gesprek met Automotive News. Volgens hem is de Chinese automarkt heel ‘prijsgevoelig’. Omdat zowel Tesla als BYD hier op heeft ingespeeld met herhaaldelijke kortingen, is Volkswagen veel Chinese klanten kwijtgeraakt. De Duitsers werden eerder dit jaar zelfs ingehaald door BYD als bestverkochte automerk van het land.

Kosten en tijdbesparend

Het antwoord van Volkswagen komt dus in de vorm van een nieuw platform. Dit wordt gebaseerd op het welbekende MEB-platform van Volkswagen. Om de kosten te drukken, gaat Volkswagen het platform produceren met materialen van lokale leveranciers. Het platform wordt voor 2026 verwacht en moet tevens de ontwikkelingstijd van nieuwe auto’s drastisch verminderen. Waar het eerst minimaal vier jaar duurde om een auto vanuit niets te ontwikkelen, wil Volkswagen dit terugbrengen naar maximaal tweeënhalf jaar.

Specifiek voor China

De nieuwe elektrische auto’s op het nieuwe platform, zijn volgens Brandstätter specifiek gericht op Chinese consumenten. Er wordt rekening gehouden met de wensen van het steeds jonger wordende klantenbestand wat betreft het accupakket, de aandrijving en de nieuwste technologie en software. De nieuwe EV’s zullen worden geproduceerd door SAIC en FAW, waarmee Volkswagen joint ventures heeft. Omdat lokale bedrijven zich ontfermen over de productie, verwacht Volkswagen de auto’s 30 procent sneller naar de Chinese consument te brengen.

De focus van Volkswagen op China is logisch, aangezien het land goed is voor bijna de helft van de winst van de fabrikant. De EV’s van Volkswagen slaan echter mede door de hevige binnenlandse concurrentie niet aan. De Volkswagen ID.3 was de populairste elektrische auto van Volkswagen en staat dit jaar slechts op plek 22 van bestverkochte EV’s in China. Dat ondanks de hoge kortingen die Volkswagen uitdeelde op de elektrische hatchback, waardoor de ID.3 in China nog slechts 16.000 euro kost.