Voor de eerste keer meer EV's dan diesels verkocht in Europa - en er valt nog iets op

Voor de eerste keer zijn er in Europa meer nieuwe elektrische auto's verkocht dan nieuwe dieselauto's. Dat blijkt uit cijfers van de European Automobile Manufacturers Association. En er valt nog iets op.



Afgelopen oktober werden in Europa 121.808 nieuwe elektrische auto's (BEV) geregistreerd. Dat is een toename van 36,3 procent in vergelijking met de maand ervoor. Het marktaandeel bedraagt hiermee 14,2 procent. Dat is groter dan het marktaandeel van diesels dat op 12 procent uitkomt. Dit is nooit eerder gebeurd. Het grootste marktaandeel is voor benzineauto's, namelijk 33,4 procent.

Fun fact: in 2015 was het marktaandeel van dieselauto's nog 50 procent. Dat is snel veranderd!

Deze landen kopen veel EV's

Van januari tot en met oktober zijn in Europa ruim 1,2 miljoen nieuwe BEV's verkocht. Dat is een groei van ruim 53 procent in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. In de afgelopen maand wisten vooral de Belgen (+147,3 procent) en de Denen (+100,7 procent) hun hand te leggen op een nieuwe auto op stroom. Duitsers lopen wat minder hard, maar daar heeft de overheid ook het mes gezet in de aanschafsubsidies.



Hybride auto doet het goed

Een type auto dat het in Duitsland beter doet, is de hybride auto (HEV). In oktober werd een plus geregistreerd van 57,9 procent. Opvallend, want op een hybride auto zonder stekker zit, net als in Nederland, helemaal geen aanschafsubsidie en dit type auto is doorgaans duurder in aanschaf dan een benzineauto. Andere Europese landen waar de hybride auto populair is, zijn Frankrijk (+40,1 procent) en Italië (+28 procent).

In heel Europa werden 38,6 procent meer hybride auto's verkocht dan in september. Van januari tot en met oktober gaat het om 2,2 miljoen exemplaren, goed voor een derde van de totale automarkt.

Plug-in hybride daalt

Dat onze Oosterburen de subsidie op een plug-in hybride auto de nek hebben omgedraaid, zie je terug in de verkopen. In oktober daalde het aantal Duitse registraties met bijna de helft (49 procent) naar 72.002 stuks. Duitsland is de grootste afzetmarkt voor de hybride auto met stekker, maar op termijn wellicht niet meer. België en Frankrijk noteerden de grootste toename (+70,2 respectievelijk +34,2 procent).

Bijna 9 miljoen nieuwe auto's

De algehele Europese autoverkopen groeiden afgelopen oktober met 14,6 procent naar 855.484 auto's. Daarmee is oktober de vijftiende maand op rij met een toename. Vooral in Frankrijk (+21,9 procent), Italië (+20 procent) en Spanje (+18,1 procent) ging het lekker. Wat betreft de eerste tien maanden van dit jaar staat de teller op bijna negen miljoen nieuwe autoregistraties.