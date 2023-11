Omdat jullie zo kritisch zijn, zijn deze 7 dingen van de Toyota Yaris Cross vernieuwd

De Toyota Yaris Cross is een van de populairste auto's in het overvolle segment van de compacte crossover/suv. Toch vindt Toyota het tijd voor vernieuwingen. En dat is mede te danken aan de input van huidige eigenaren.

Het gaat om een aantal veranderingen, het woord 'facelift' komt niet uit de mond van Toyota. Zie het maar als een tussentijdse update. Volgens de Japanners is met de aanpassingen ‘vooral rekening gehouden met de aankoopoverwegingen van klanten’. In andere woorden: de vernieuwingen komen voort uit de kritiek van huidige eigenaren. Slim, want waar vind je nou betere gebruikservaringen? Wij zetten 7 veranderingen op een rij.

Facelift of update, je vindt het terug in onze gratis, wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

1. Nieuwe hybride motor

Voorheen was de Toyota Yaris Cross verkrijgbaar in twee smaken: benzine of hybride. Maar voortaan is de Yaris Cross alleen nog als hybride te bestellen. De hybride aandrijflijn van 116 pk blijft, maar wordt vergezeld door een nieuwe hybride motor met 132 pk. Ook biedt deze versie meer koppel (185 in plaats van 141 Nm). Bovendien ben je een halve seconde sneller van 0 naar 100 km/h (10,7 in plaats van 11,2 sec.).

2. Stiller dan ooit

Toyota zegt de Yaris Cross een stuk stiller te hebben gemaakt. Vooral het motorgeluid is aangepakt, onder meer door extra geluidsisolatie aan de binnenkant van het dashboard en de motorkap. Verder is gekozen voor dikker glas om windgeruis en rijgeluiden te minimaliseren.

3. Meer digitaal

De Toyota Yaris Cross gaat met zijn tijd mee, zo blijkt uit het nieuwe digitale instrumentarium dat standaard is, ongeacht de uitvoering. De Active en First Edition krijgen een 7 inch instrumentarium. Voor de Executive, GR Sport en Launch Edition is het 12,3-inch groot. Het touchscreen voor de multimedia bedraagt afhankelijk van de uitvoering 9- of 10,5-inch.

4. Volledige integratie van de app

Met de MyToyota-app kun je steeds meer functies van de auto bedienen. Zo kunnen voortaan maximaal 5 gebruikers hun smartphone gebruiken als digitale autosleutel. Tevens kan de klimaatregeling op afstand worden gestart en de alarmlichten worden aangezet. Op die manier vind je je auto weer gemakkelijk terug, mocht je vergeten zijn waar je hem geparkeerd had.

5. Standaard nog veiliger

Het veiligheidspakket genaamd Toyota T-Mate is verder uitgebreid. Dit omvat nu systemen zoals Pre-Collision System, Proactive Driving Assist, Emergency Driving Stop System, Safe Exit Assist, Rear Seat Reminder System, Adaptive Cruise Control en Lane Departure Assist.

6. Updates nu OTA te downloaden

Software-updates kunnen in de vernieuwde Toyota Yaris Cross in het vervolg over-the-air (OTA) worden uitgevoerd. Dit scheelt een ritje naar de dealer.

7. Nieuwe kleuren

'Urban Khaki' is een nieuwe carrosseriekleur die voor de Launch-editie beschikbaar is. Dit is in combinatie met een andere kleur voor het dak en 18 inch vijfspaaks lichtmetalen velgen. Het fraaie 'Juniper Blue' is voortaan op alle uitvoeringen mogelijk.

Wanneer komt de Toyota Yaris Cross en wat is de prijs?

De ‘nieuwe’ Toyota Yaris Cross wordt in het tweede kwartaal van volgend jaar in Nederland verwacht. Wat de prijs wordt, laat Toyota nog niet los. Wij verwachten dat instappen mogelijk is voor om en nabij de 30 mille. Nu kan dat al voor 27 mille, maar dat is voor de benzineversie zonder hybridetechniek en die verdwijnt op termijn. Een hybride Yaris Cross is er momenteel voor iets minder dan 29.000 euro.