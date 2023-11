In de nieuwe fabriek van Hyundai maken robots de dienst uit en kunnen klanten zes uur na een geplaatste order al in hun nieuwe auto naar huis rijden. Mensen tref je er nauwelijks. Is dit de toekomst van de autofabriek?



Een fabriek die wordt geleid door AI en waar robots de hele auto in elkaar schroeven: het is geen toekomstmuziek meer. Hyundai is er al volop mee bezig in zijn fabriek in Singapore, waar momenteel de Hyundai Ioniq 5 wordt gebouwd vanaf 2024 ook de Hyundai Ioniq 6. Wanneer alles volgens plan verloopt, worden ook andere fabrieken op deze manier ingericht. Klanten zijn er van harte welkom. Ze kunnen er langsgaan en binnen zes uur een nieuwe auto van de band zien rollen.



In zes uur een nieuwe auto

De nieuwe fabrieken produceren uitsluitend elektrische auto’s en zijn gewoon toegankelijk voor klanten. Fabrieksbaas Alpesh Patel noemt het concept in Autocar dan ook geen fabriek, maar een ‘centrum voor klantervaring’. Simpel gezegd: je gaat langs en rijdt binnen zes uur met je gepersonaliseerde nieuwe auto de fabriek uit.



Het begint allemaal in de ‘Ioniq-lounge’, waar de klanten worden ontvangen. Hier kunnen ze hun elektrische Hyundai volledig naar eigen smaak vormgeven. Vervolgens worden de klanten naar een virtual reality-ruimte gebracht, waar ze een simulatie zien van hun nieuwe auto. Hierna gaat het scherm omhoog en worden de fabrieksvloer en de daadwerkelijke auto getoond aan de klant.

Voordat ze de sleutel krijgen, eten de klanten in een restaurant producten die ter plaatse zijn geteeld. Ook nu weer zijn het robots die dat doen. Daarna wordt de auto getest, ook dat kunnen de klanten ter plekke bekijken. Ten slotte wordt de voltooide auto door robots afgeleverd.

AI is de toekomst

Functioneringsgesprekken hoeven nauwelijks gevoerd te worden, want het personeelsbestand van de fabriek bestaat grotendeels uit robots. Het gaat nu nog om een test, maar Hyundai streeft ernaar robots uiteindelijk verantwoordelijk te maken voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Dat wil Hyundai al over drie jaar hebben bereikt. De robots worden niet meer aangestuurd door mensen. Het enige waar nog mensen aan te pas komen, is de controle van de auto's.