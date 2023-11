Het is zover: BMW Duitsland maakt geen verbrandingsmotoren meer

De dag die je wist dat zou komen: BMW is in München gestopt met de productie van verbrandingsmotoren. Zeg maar gerust het einde van een tijdperk. Toch blijft BMW sceptisch over een volledig elektrische toekomst van het merk.

Dat de BMW-fabriek in München geen verbrandingsmotoren meer maakt, is wellicht een klap in het gezicht van de liefhebbers van de Bayerische Motoren Werke, maar nog geen reden om van een brug te springen. BMW blijft in zijn fabrieken in Engeland (Hams Hall) en Oostenrijk (Steyer) wel degelijk motoren bouwen die op benzine dan wel diesel lopen. Alleen de hoofdfabriek in München stopt ermee.



Volgens het Duitse nieuwsplatform br.de is de laatste verbrandingsmotor die de BMW-fabriek in München heeft verlaten, een V8. Dat gebeurde op 10 november. Een V8 vind je nog in de BMW 8-serie, de BMW X5 en de BMW X6. Een waardig afscheid voor de fabriek. Je moet er toch niet aan denken dat na 60 jaar productie de laatste motor een driecilindertje is van de BMW 1-serie. Maar dat zal BMW wel zo uitgekiend hebben. Een V12 was nog leuker geweest, maar daarmee was BMW al in 2022 gestopt.

Omscholen

De 1200 fabrieksmedewerkers die ervoor hebben gezorgd dat jij en wij konden ervaren wat BMW-rijden zo geweldig maakt, hoeven niet aan te kloppen bij een uitkeringsinstantie. Ze worden omgeschoold en krijgen binnen BMW andere functies.



BMW blijft sceptisch

BMW heeft nog niet gezegd wanneer het definitief stopt met de productie van benzine- en dieselmotoren. Volvo heeft al aangekondigd dat het per 2030 volledig elektrisch is, maar BMW is nog altijd sceptisch over een volledig elektrisch toekomst, vooral buiten Europa. BMW blijft dus nog wel eventjes verbrandingsmotoren bouwen, alleen niet meer in zijn geboorteland.