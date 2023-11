Alleen jij en wij hopen dat de nieuwe Toyota Camry (2024) naar Nederland komt

De Amerikaanse tak van Toyota heeft de nieuwe Toyota Camry (2024) onthuld. Daar is de middenklasse-sedan niet aan te slepen, terwijl in Nederland het slepen gebeurt met de klanten. Aan hun haren.

Als een Amerikaan in een middenklasse-sedan wil rijden die zuinig en betrouwbaar is, koopt hij een Toyota Camry. Dat gebeurt op jaarbasis zo’n 300.000 keer. In Nederland ging de huidige, achtste generatie van de Camry in zijn eerste en beste verkoopjaar maar 115 keer over de toonbank.

Dus om te zeggen dat de hybride sedan bij ons niet populair is, is een understatement. Logisch ook, want Nederlanders willen suv’s en stationwagons – geen sedans. En áls we een sedan uitzoeken, dan moet-ie van Duitse komaf zijn.

Toyota Camry (2024): hybride met 2 of 3 elektromotoren

Dat we bij Auto Review een zwak hebben voor de Camry, heeft voor een deel te maken met zijn lokale schaarste: het is een originelere keus dan een Volkswagen Passat. Bovendien is-ie lekker zuinig (zonder te stekkeren) en comfortabel. Een praktische stationwagonvariant zou natuurlijk welkom zijn, maar juist dat is een carrosserievorm die Amerikanen niet blieven. En zij kopen de Camry ook daadwerkelijk …

De negende generatie Camry is altijd hybride, wat betekent dat de V6 uit de Amerikaanse prijslijst is geschrapt. Een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met twee elektromotoren stuurt 225 pk naar de voorwielen. Er is ook een AWD-versie met een derde elektromotor bij de achteras. Voor wie de tel bijhoudt: dit is de vijfde generatie van Toyota’s hybridesysteem.

De Camry staat wederom op het TNGA-K platform, maar Toyota heeft de wielophanging en het remsysteem onder handen genomen voor een beter rijgedrag en meer comfort.

Nederlandse Toyota-importeur stalken

De nieuwe Toyota Carmy lijkt behoorlijk op zijn voorganger, die had ook al zo’n grote muil. Maar de koplampen en de overhangende motorkap zijn duidelijk afgekeken van de nieuwe Toyota Prius en geven de sedan een moderne uitstraling.



Het interieur is er wel met grote sprongen op vooruitgegaan. Het vorige dashboard maakte een rare zwieper en had een antiek instrumentarium. Het nieuwe interieur oogt juist strak, symmetrisch en modern. We zien een lekker breed touchscreen met een fysieke draaiknop voor het volume en een rij echte knoppen eronder. De rode interieurbekleding is ongetwijfeld optioneel, maar wij zijn best bereid daar extra knaken voor af te tikken. Maar dan moet Toyota de nieuwe Camry wel naar Nederland halen …

De nieuwe Toyota Camry komt in de lente van 2024 op de Amerikaanse markt. In de tussentijd gaan wij de Nederlandse importeur stalken.

Conclusie

Toyota heeft afgelopen jaren in Nederland zo weinig exemplaren van de Camry verkocht, dat het financieel gezien niet logisch is om de nieuwe Camry naar ons land te halen. Sowieso ziet Toyota weinig heil in sedans, want toen de Corolla vorig jaar een facelift kreeg, werd de Corolla Sedan uit de prijslijst gehaald.