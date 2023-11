In deze stad mag je vanaf december 2023 nog maar 20 km/h rijden

Dat je vanaf vrijdag 8 december op de meeste Amsterdamse wegen nog maar 30 km/h mag rijden, zorgde al voor stoom uit de oren van de autoliefhebber. Als je denkt dat het niet nóg langzamer kan, dan heb je buiten deze stad gerekend.

Amsterdam pareerde de kritiek van de tegenstanders van 30 km/h. De gemeente verwacht 20 tot 30 procent minder ongelukken. De remweg is korter en het blikveld breder, zo beredeneren de beleidsmakers. In Duitsland speelt precies dezelfde discussie en is er zelfs een stad die in de overtreffende trap schiet van langzaam rijden. Frankfurt am Main gaan pakt de zaken nog rigoureuzer aan. Het stadsbestuur kiest in delen van het centrum niet voor een snelheidslimiet van 30 km/h, maar van 20 km/h!

Niet overal in Frankfurt 20 km/h



Het is niet zo dat je nergens meer harder kunt rijden in het centrum van Frankfurt am Main, de vijfde stad van Duitsland met ruim 764.000 inwoners. In eerste instantie geldt de snelheidsbeperking van 20 km/h rondom de Messe, waar vroeger de IAA werd gehouden. En dan ook nog alleen de zijstraten. Om iedereen er langzaam aan te laten wennen, wordt het gebied geleidelijk uitgebreid. Maar heel radicaal durven de Duitsers toch niet te werk te gaan, op de hoofdwegen naar het centrum mag je gewoon 50 km/h rijden.



Niet meer gratis parkeren Frankfurt



Frankfurt gaat, behalve de snelheidslimiet van 20 km/h, nog meer doen om auto's uit het centrum te weren. Gratis parkeren is niet meer mogelijk en het aantal parkeervakken langs de weg wordt flink beperkt. Wil je toch met de auto naar de stad, dan moet je hem in de parkeergarage stallen. Voor taxi's en gehandicapten wordt een uitzondering gemaakt, net als voor laden en lossen. De ruimte die vrijkomt, wordt gebruikt voor fietspaden. Wethouder Wolfang Siefert (Groenen) vindt dat de auto tot nu toe te veel werd bevoordeeld en dat dit maar eens afgelopen moet zijn. Best gewaagd, in autoland Duitsland. Jij bent in elk geval gewaarschuwd als je naar de kerstmarkt in Frankfurt gaat!