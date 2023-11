Private lease aanbieding: je rijdt al vanaf 389 euro per maand in een Skoda Kamiq

Skoda staat bekend om zijn degelijke, ruime en gebruiksvriendelijke auto’s. Met de Kamiq hebben de Tsjechen een uitstekende optie in het populaire segment van de compacte suv’s. Door een aanbieding uit onze private lease vergelijker is de Kamiq al vanaf 389 euro per maand te private leasen.

Met private lease ben je voor een vast maandbedrag verzekerd van een nieuwe auto waarin je zonder zorgen rondrijdt. In dit maandbedrag zijn namelijk de vaste autokosten als de verzekering, de wegenbelasting, de afschrijving en het onderhoud inbegrepen. Alleen de brandstof die je verbruikt is voor eigen rekening.

Momenteel vind je in de private lease vergelijker van Auto Review een interessante aanbieding voor de Skoda Kamiq. De Skoda Kamiq private lease je nu vanaf 389 euro. Het gaat hierbij om de Kamiq in de Ambition-uitvoering.

Skoda Kamiq in een notendop

De Skoda Kamiq Ambition is in een notendop te omschrijven door middel van een aantal plussen en minnen:

Pluspunten:

Beenruimte achter royaal

Complete veiligheidsuitrusting

Je rijdt zo weg; eenvoudige bediening

Comfortabel

Minder geld aan brandstof kwijt (verbruik: 1 op 21,3)

Minpunten:

Geen spannend design

Kleiner touchscreen (6,5 inch, ongeveer 15 cm)

Opletten bij inparkeren; geen parkeersensoren of achteruitrijcamera

Zelf schakelen (6-bak)

Skoda Kamiq standaarduitrusting

In de aangeboden Skoda Kamiq in Ambition-uitvoering krijg je standaard:

Cruise control

Goed zicht; ledverlichting rondom

Airconditioning

7 airbags

16 inch lichtmetalen velgen

Botsings-waarschuwing

Lane departure houdt je in het midden van de rijbaan

Fraaie kleur: 'Energy Blue'

Je smartphone koppelen met Apple CarPlay of Android Auto

Skoda Kamiq private lease

De Skoda Kamiq is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 389,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Skoda Kamiq prijzen.

