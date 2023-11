Zo zuinig is de nieuwe Mercedes E-klasse PHEV met een lege batterij

Schiet het brandstofverbruik omhoog zodra de batterij van de Mercedes E-klasse 300e leeg raakt? Dat valt best mee. Wij testen het verbruik bij 100 km/h met een leeg accupakket.

Het klinkt geweldig: de Mercedes E 300e verbruikt officieel 0,6 l/100 km. Dat is 1 op 166! Nu denk je misschien dat die getallen nergens op slaan, maar de plug-in hybride E-klasse kan daadwerkelijk 100 kilometer rijden met 0,6 liter benzine. Sterker nog, als de grote batterij van 25,4 kWh helemaal vol is en je rijdt zuinig, dan kun je die 100 kilometer compleet uitstootvrij afleggen.



Zo testen wij het brandstofverbruik

Wij zijn juist benieuwd naar de twééde honderd kilometer van je rit, wanneer de batterij leeg is en de tweeliter benzinemotor al het werk moet doen. Want laten we eerlijk zijn: het comfort van de nieuwe E-klasse is erop berekend om honderden kilometers aan één stuk te rijden.

Om het verbruik te testen, onderwerpen we de Mercedes E 300e aan onze actieradiustest voor elektrische auto’s. Een snelwegrit van 100 kilometer lang die rekening houdt met hoogteverschillen en mee- en tegenwind. Het weer is herfstig: motregen en 11,5 graden. Vanzelfsprekend starten we de testrit met een lege batterij. We rijden op een snelheid van 100 km/h.



Links: 94 km op een acculading stroom (rit met veel 100 km/h). Rechts: benzineverbruik met lege batterij (hele rit 100 km/h).



Mercedes E-klasse E 300e: verbruik bij 100 km/h

Met een leeg accupakket, meten we een gemiddeld benzineverbruik van 5,8 l/100 km of 1 op 17,2 voor de Mercedes E 300e. Zo weinig benzine kost het dus om overdag op de snelweg relaxt mee te rijden met de rest van het verkeer. De inhoud van de brandstoftank is 50 liter, dus na het leegrijden van de batterij (94 km, zie bovenstaande foto) kun je nog ruim 850 kilometer op benzine afleggen.

Speciale vermelding voor het hybridesysteem: de batterij mag dan ‘leeg’ zijn, de E-klasse blijft fungeren als een gewone hybride auto. Wat betekent dat hij stroom terugwint bij het uitrollen en korte stukken elektrische aflegt. Op die manier smokkelt hij toch maar mooi 11 gratis kilometers mee. Gratis omdat de benodigde stroom niet uit een laadpaal komt, maar onderweg vergaard is.

Conclusie

De Mercedes E 300e Limousine weegt 2210 kilo. Met een volle batterij brengt de 129 pk en 440 Nm sterke elektromotor hem ongeveer 90 kilometer ver. Dan neemt de 204 pk en 320 Nm sterke viercilinder benzinemotor de aandrijving over en laat bij 100 km/h een praktijkverbruik zien van 5,8 l/100 km (1 op 17,2). Gezien het formaat en het gewicht van de auto, vinden we dat een keurige score.