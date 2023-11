Nieuwe Skoda Enyaq komt 2028 en laadt veel sneller op

De Skoda Enyaq is nog maar drie jaar op de markt, maar Skoda werkt al aan de volgende generatie. In een interview gaf Skoda-baas Klaus Zellmer al enkele details vrij,waaronder de laadtijd. Die is zo ingekort dat je nauwelijks nog tijd hebt voor een uitgebreid TikTok-dansje tijdens het wachten.

Zellmer bevestigde tegenover autocar.co.uk dat de volgende generatie Skoda Enyaq in 2028 of 2029 onthuld wordt. Voor die tijd krijgt het huidige model nog een grondige facelift. De nieuwe Enyaq (de toevoeging iV is geschrapt) staat als eerste EV van Skoda op het nieuwe SSP-platform van de Volkswagen-groep. Dat is de opvolger van het huidige MEB-platform waar de Enyaq nu op staat.

Snellere laadtijd

Een groot voordeel van het nieuwe platform is de snellere laadtijd. De batterij van 800 volt maakt aan de snellader een laadtijd mogelijk van slechts 12 minuten (10-80 procent). Bij de huidige Skoda Enyaq duurt dit ongeveer een halfuur. Een ander voordeel is dat de EV's van de VW-groep goedkoper zullen worden doordat veel componenten gedeeld worden. Uiteindelijk komt 80 procent van de EV-modellen op het platform te staan.

Net zo duur

De prijs van de volgende generatie Skoda Enyaq is natuurlijk nog niet bekend, maar reken erop dat de prijs meer in de buurt komt van die van de Skoda Kodiaq. Volkswagen-baas Oliver Blume gaf eerder aan dat de op SSP gebaseerde EV's ongeveer net zo duur zijn om te maken als de vergelijkbare modellen met een verbrandingsmotor.

Ander design

Ook over het design van de volgende Skoda Enyaq is nog weinig bekend. Het commentaar van Zellmer is: "Hier werken we nog aan." Kijk niet gek op dat het design heel anders wordt dan nu. Skoda's toekomstige elektrische 7-zitter met de voorlopige naam Vision 7S ziet er immers ook heel anders uit (zie foto's).

Over de Skoda Enyaq facelift (2025) is al bekend dat Skoda werk van het uiterlijk gaat maken. Radicaler zelfs dan de volledig nieuwe Kodiaq die meer een evolutie is van het afzwaaiende model.



Dat de volledig nieuwe Skoda Enyaq (2028 ) nog even op zich laat wachten, komt de Volkswagen-groep vast goed uit. Want het rommelt 'een beetje' bij de divisie die de software van het SSP-platform ontwikkelt.