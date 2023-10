Populairste EV in Japan is geen Tesla, maar dit snoepige karretje

Wereldwijd is Tesla zonder meer het populairste automerk wat betreft elektrische auto’s. In Japan liggen de verhoudingen heel anders: daar worden alle EV's afgetroefd door deze snoepige 'kei-car'.

Volgens cijfers van Bloomberg is de Nissan Sakura de populairste EV van Japan. De reden dat jij waarschijnlijk nog nooit hebt gehoord van deze EV van Nissan is omdat de zogeheten ‘kei-car’ enkel voor de Japanse markt is bedoeld. Daar zijn dergelijke kleine karretjes uiterst populair - logischerwijze vooral in de stad. Met een 'kei-car' profiteer je vaak van belastingvoordeeltjes en lagere verzekeringskosten.

Lees je graag over dit soort aparte autootjes? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

EV voor 12.500 euro

De Nissan Sakura is in 2023 tot nu toe maar liefst 35.099 keer verkocht. Daarmee is de mini-suv goed voor ongeveer de helft van alle EV-verkopen in het land. Dit is deels te danken aan de aantrekkelijke prijs: de Sakura is na aftrek van overheidssubsidies te bestellen voor omgerekend een kleine 12.500 euro. Dat is bijna drie keer zo goedkoop als een Tesla. In Japan stap je vanaf 33.000 euro in een Tesla Model 3.

Wat is de Nissan Sakura precies?

De 'kei-car' van 3,35 meter lang werd vorig jaar in Japan uitgeroepen tot auto van het jaar. De Sakura heeft een bescheiden vermogen van 64 pk en 195 Nm koppel. De toch al niet zo grote batterij van 20 kWh is extra compact door een speciale samenstelling van de cellen. De actieradius bedraagt 180 kilometer.

De kleine EV kan een snelheid van maximaal 130 kilometer per uur halen, maar is vooral geschikt voor stadsgebruik. Dit wordt benadrukt door de minuscule draaicirkel van 4,8 meter. Supergemakkelijk inparkeren dus, maar voor de zekerheid is de Sakura uitgerust met een parkeerhulpsysteem. Mitsubishi heeft trouwens zijn eigen versie, de Mitsubishi eK X EV.

Vanbinnen lijkt de Nissan van alle moderne gemakken te zijn voorzien. De kei car heeft een 7 inch digitaal instrumentarium en een 9 inch touchscreen waarop je telefoon is aan te sluiten met Apple CarPlay. Ook krijg je standaard ledverlichting, lichtmetalen velgen en climate control.