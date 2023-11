Achtergrond: Blijft het bij theorie of is er toch hoop voor e-fuel?

Wereldwijd voeren voor- en tegenstanders van e-fuels stevige debatten. De pro’s beschouwen synthetische brandstoffen als een enorme kans, terwijl de contra’s het vooral een extreem dure vorm van energieverspilling vinden. Is er hoop?

Zo is het Duitse Instituut voor Klimaatonderzoek in Potsdam van mening dat de productie van groene waterstof en e-fuels alleen zinvol is als deze wordt gebruikt voor niet of nauwelijks elektrificeerbare transportmiddelen als grote vliegtuigen en schepen. Het is een opvatting die wereldwijd door veel wetenschappers wordt gedeeld. Want alleen al voor de energie-intensieve industrie, lucht- en scheepvaart zijn vele miljarden tonnen aan e-fuels nodig.

Dan blijft er volgens de critici voor gewone auto’s niets over. En dus zouden batterij-elektrische auto’s een beter alternatief zijn. Daar staat weer tegenover dat een EV honderden kilo’s aan accu’s meezeult. Daar hebben auto’s op synthetische brandstof geen last van. In die zin hebben vloeibare e-fuels een grotere energie-dichtheid.



Geen mogelijkheid onbenut laten

Het belangrijkste argument van de pleitbezorgers van e-fuels is echter dat we geen enkele mogelijkheid onbenut moeten laten om de opwarming van de aarde tegen te gaan. En daarbij hoort volgens hen een optimale benutting van natuurlijke, ‘groene’ energiebronnen als zon, wind en de getijden.

Het lastige is dat je in de Sahara nu al een gebied ter grootte van pakweg de provincie Utrecht nodig hebt om de dagelijkse Europese energiehonger te stillen. Zónder grote productie-installaties voor synthetische brandstoffen. Harde feiten die de scepsis van de tegenstanders alleen maar vergroten.

Kun je nu al e-fuel tanken?

Tot dusver worden door elektriciteit gegenereerde e-fuels alleen voor onderzoeksdoeleinden geproduceerd. In 2019 startte het Instituut voor Technologie in Karlsruhe het mede door de Duitse overheid gefinancierde Copernicus-project. Inmiddels wordt er jaarlijks 3500 ton CO2-neutrale kerosine en diesel geproduceerd. Vooralsnog alleen voor wetenschappelijke doeleinden.

Binnen de auto-industrie is Porsche een belangrijke e-fuelpionier. De fabrikant ging begin 2023 in Chili van start met de productie van synthetische brandstof. Daarbij wordt gebruikgemaakt van windenergie, die in dit zuidelijke deel van de Andes altijd rijkelijk voorhanden is.



Desondanks kost de ecobrandstof (zonder accijnzen en belastingen) op dit moment 1,87 euro per liter. Bij grootschaliger productie en distributie zou de prijs nog wel fors kunnen dalen, maar vooralsnog is e-fuel ‘kaal’ ongeveer twee keer zo duur als benzine.

Dat juist Porsche veel geld en energie in e-fuels steekt, is niet zo verwonderlijk. Want een icoon als de 911 maak je niet zonder blikken of blozen volledig elektrisch zonder de wereldwijde fanbase tegen je in het harnas te jagen.

Ook in de Amerikaanse staat Texas staan inmiddels enorme zonne- en windparken, waarvan de energieopbrengst voor de productie van e-fuels bedoeld is. Een van de grootste productie­-installaties moet op termijn 14.000 vaten e-fuel per dag ophoesten, wat neerkomt op een jaarproductie van 757 miljoen liter.

Noorwegen serieus met e-fuels aan de slag

Binnen Europa is het tot dusver alleen Noorwegen dat serieus met e-fuels aan de slag gaat. Bij Norske e-fuel gaan in 2030 de eerste drie productie-installaties in bedrijf. Jaarlijks moeten ze 250 miljoen liter gaan produceren. Klinkt als een hoop, maar op de totale Europese energiemarkt is het een druppel op een gloeiende plaat.

Aan de andere kant: het is een begin. En als de productie op termijn flink wordt opgeschaald, kunnen de prijzen omlaag. We hebben hier immers niet te maken met een steeds schaarser wordende grondstof. Wel hebben we voor de productie energie nodig - extreem veel energie. Dankzij zon en wind is die weliswaar in onbeperkte hoeveelheden aanwezig, alleen is de winning nog wel een dingetje …

