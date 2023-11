Achtergrond: Rijdt jouw huidige auto straks op e-fuel?

Motoren van bestaande auto’s lijken prima tegen e-fuels te kunnen, dus laat het bijmengen beginnen! Maar volgens het Brusselse compromis mogen e-fuels alleen worden gebruikt voor nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren. Dat zit zo.

Volgens het Brusselse compromis mogen e-fuels, mits geproduceerd met behulp van groene energie, worden gebruikt voor nieuwe auto’s met verbrandingsmotoren. Op voorwaarde dat ze alléén e-fuels kunnen tanken, en geen traditionele benzine of diesel.

Maar belangrijker is dat ook de miljoenen bestaande ‘fossiele’ voertuigen zonder motorische aanpassingen op synthetische brandstof kunnen rijden. Daarmee zou zelfs je klassieke Kever of Eend een stuk milieuvriendelijker worden.



Tip Nog niet klaar voor de overstap naar elektrisch rijden? Met Private Lease stap je al vanaf €279,- p/m in de iconische Fiat 500 Hybrid.

Enorme impact in Nederland



Ook als we alleen naar Nederland kijken, kan een massale overstap op e-fuels een enorme impact hebben. Op dit moment rijden hier nog geen 400.000 volledige elektrische auto’s rond. Volgens de rijksoverheid zijn dat er in 2030 ongeveer 1,9 miljoen. Bij een in aantallen gelijkblijvend personen­wagenpark (8,9 miljoen op 1 januari 2023) staan daar dan nog 7 miljoen (deels) fossiele exemplaren tegenover.

Als die allemaal op een CO2-neutrale brandstof gaan rijden, is dat sowieso beter dan de huidige situatie. Laat staan als alle bestelauto’s, trucks en autobussen er bij komen. Want ook die zouden het prima moeten doen op e-fuels, terwijl elektro­motoren in de zwaarste voertuigklassen nauwelijks een optie lijken.



Alles over e-fuels, elektrische en verbrandingsmotoren vind je in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

BMW-topman vindt e-fuels een must



Volgens BMW-topman Oliver Zipse is het met een Europees wagenpark van 260 miljoen bestaande - grotendeels niet-elektrische - voertuigen zelfs een must om al op korte termijn met e-fuels aan de slag te gaan. Al was het maar door bijmenging in gewone diesel en benzine.

Proeven van de ADAC (Duitse zusterorganisatie van de ANWB) en diverse auto­fabrikanten hebben aangetoond dat bestaande motoren hier prima tegen kunnen, terwijl de uitlaatgassen minder vervuilend worden.

Bovendien waren er bij eenzelfde energiedichtheid geen meetbare verschillen in verbruik, actieradius en CO2-uitstoot aan de uitlaat, waarvan een deel dus eerder aan de lucht is onttrokken. Bijmenging van 10, 30 of 50 procent e-fuels aan conventionele brandstof zou de CO2­uitstoot van het wegverkeer dus al fors omlaag brengen.

Een ander voordeel is dat je (deels) synthetische brandstof bij bestaande pompstations kunt tanken. Een nieuwe infrastructuur is dus niet nodig.

Eerdere berichten in onze vierdelige reeks over e-fuels:

1. Achtergrond: Wat zijn e-fuels en waarom zijn ze geweldig?