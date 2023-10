Mensen hebben allerlei redenen om niet over te willen stappen naar een elektrische auto. Geen eigen oprit met laadpaal is een veelgehoord bezwaar.



Een op de drie Nederlanders zonder oprit bij het huis, is niet van plan om elektrisch te gaan rijden in de toekomst. Dat blijkt uit een onderzoek van Zonneplan. Het Zwolse energiebedrijf vroeg 2000 Nederlanders naar hun woonsituatie en hun plannen wat betreft elektrisch rijden.

Een eigen oprit met laadpaal is bijna heilig. Van de huidige EV-rijders hebben 8 op de 10 een eigen oprit. En een derde van de Nederlanders die niet over een eigen oprit beschikt, is dus niet van plan om in de toekomst elektrisch te gaan rijden. Van de mensen die in theorie wel kunnen opladen op eigen terrein zit maar 18,5 procent niet te wachten op een stekkerauto.



In welke provincies hebben de meeste mensen een oprit?

Het verschilt per provincie enorm of mensen een eigen oprit hebben of niet. Zo behoren Drenthe (74,6 procent), Limburg (60,7) en Overijssel (57,5) tot de top drie provincies met de meeste woningen met oprit. In Zuid-Holland (31,2), Noord-Holland (32,5) en Utrecht (37,5) hebben de minste huiseigenaren de beschikking over een oprit.

Waarom is een eigen oprit en laadpaal belangrijk?

Een eigen oprit en bijbehorende laadpaal maken het laden van je elektrische auto een stuk makkelijker. Je eigen laadpunt is altijd beschikbaar, de stroom is over het algemeen een stuk goedkoper en de techniek is betrouwbaarder. Hierdoor weet je zeker dat je elke ochtend met een volle batterij van huis vertrekt en die zekerheid is voor veel mensen dus een must.



