Achtergrond: Kan er wel genoeg e-fuel geproduceerd worden?

In theorie wel, de grondstoffen water en kooldioxide (CO2) zijn immers in overvloed beschikbaar. Voorwaarde is alleen dat er genoeg groene elektriciteit voorhanden is. En daar zit nu net de kneep.

Om te beginnen moet het water met elektrolyse worden gesplitst in zuurstof en waterstof. De waterstof uit de elektrolyse wordt vervolgens samengevoegd met CO2 om de basisgrondstof voor e-fuel te maken. Dat is een energieverslindend procedé.

Vervolgens is het rendement van een verbrandingsmotor op e-fuel nog lager dan die van een diesel- of benzinemotor. Om een auto op e-fuel een bepaalde afstand te laten afleggen, vergt zodoende drie tot vijf keer zoveel elektrische energie als het rijden van dezelfde afstand met een EV. Een elektrische auto zet stroom immers direct om in bewegingsenergie. In die zin legt een auto op synthetische brandstof het dus hopeloos af tegen een elektrische.

Is er genoeg groene stroom voor e-fuels beschikbaar?

Waarschijnlijk voel je hem al aankomen: nee, in de verste verte niet. In de meeste Europese landen wordt niet eens voldoende groene stroom opgewekt om alle huishoudens, de industrie en elektrische auto’s van energie te voorzien.

Willen we dat wel, dan moeten er nog talloze wind- en zonneparken worden aangelegd. Als we daarnaast het volledige wagenpark op e-fuels willen laten rijden, zullen we daarbovenop nog gigantische hoeveelheden groene stroom moeten importeren.

Grootschalige e-fuel-productie vergt veel tijd en geld

In de meeste West-Europese landen is het veel te duur om grootschalige windturbineparken en duizenden hectares zonneweiden aan te leggen. Dat heeft alles te maken met de schaarste aan grond, natuur en arbeid, maar ook met de niet al te gunstige klimatologische omstandigheden.

Zeker als het om zonne-energie gaat, kun je beter uitwijken naar Noord-Afrika en het Midden-Oosten. Daar kun je voor 1 à 2 cent per kWh groene stroom opwekken. Als je dan toch bezig bent, kun je de e-fuels ook beter lokaal produceren. Vervolgens transporteer je ze per pijplijn of megatanker naar Europa.

Daarnaast kunnen windparken aan de Franse Atlantische kust of in de Noordzee een bijdrage leveren. Het Instituut voor Technologie in het Duitse Karlsruhe (KIT) heeft zelfs al modellen ontwikkeld voor windparken op zee die hun energie direct leveren aan een naastgelegen productie-installatie voor e-fuels.

Dat scheelt in de aanleg van elektriciteitskabels op de zeebodem en je hebt evenmin last van transportverliezen. Maar net als de aanleg van giga zonneparken in de woestijn, is ook dit nog verre-toekomstmuziek. Niet in de laatste plaats vanwege de enorme investeringen die ervoor nodig zijn.

