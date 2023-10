Elon Musk over de Tesla Cybertruck: "Dit wordt ons beste product ooit"

De Tesla Cybertruck is misschien wel de meest gehypete auto ooit. Meer dan vier jaar werd de marktintroductie uitgesteld, maar nu heeft Elon Musk eindelijk iets concreets gezegd over levertijden. Hij is overtuigd van het succes van de Cybertruck, maar ziet ook beren op de weg.

De markante CEO van Tesla sprak over de Cybertruck tijdens een presentatie over de verkoopresultaten van het afgelopen kwartaal. Volgens Musk is de volledig elektrische pick-up truck in potentie het beste product dat Tesla ooit heeft uitgebracht. En na al die jaren wachten gaat het nu ineens hard, want de website van Tesla meldt dat de eerste leveringen plaatsvinden in november. Al moet je dat met een korreltje zout nemen, want de release is al vaker uitgesteld.



Zal de Cybertruck nu echt komen? Jij weet het als eerst met onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tesla Cybertruck prijs

Het is dan ook niet allemaal hosanna, zo gaf Musk direct toe. Hij zegt zelfs dat Tesla ‘zijn eigen graf heeft gegraven’ met de Cybertruck. Daarmee doelt Musk op alle moeilijkheden waar Tesla tegenaan is gelopen bij de productie van de auto. Volgens de topman zijn deze duidelijk te verklaren: “Problemen zijn normaal bij een nieuw product met veel nieuwe technologie, maar dat gaat nog meer op voor een product dat zo anders en zo geavanceerd is als de Cybertruck.” En dus verwacht Musk nog minstens een jaar tot achttien maanden geen winst op de Cybertruck te gaan maken.



De hype rond de pick-uptruck is ongekend. Maar liefst 1,5 miljoen mensen schreven zich al in 2019 in op een wachtlijst en volgens Musk zijn er nog steeds ruim een miljoen belangstellenden. Nu was het inschrijfgeld van 100 dollar niet heel hoog, maar het toont wel aan hoeveel reuring Tesla wist te creëren. Wat de prijs van de Cybertruck wordt, is onbekend. Musk deed ooit de belofte dat de instapper voor 40.000 dollar (36.700 euro) op de markt zou komen, maar dat zou al zijn opgelopen naar 50.000 dollar (48.750 euro). Al houdt Elon Musk zijn lippen nog altijd stijf op elkaar over de definitieve prijs.



Tesla Cybertruck levertijd

Hoewel de levering volgens de laatste berichten in november start, moeten de meeste belangstellenden nog geduld hebben. Musk verwacht dat Tesla uiteindelijk 250.000 Cybertrucks per jaar kan produceren. Dit productievolume wordt echter pas in 2025 bereikt. Het kan dan ook best zijn dat de Tesla Cybertruck dan pas in Nederland en België leverbaar wordt.



Tip De nieuwe Fiat 500 Ontdek de stad in stijl. Stap vanaf €359,- per maand in de 100% elektrische Fiat 500 en profiteer nog van €2950,- overheidssubsidie.

Het komt goed



Ondanks al de onzekerheid die heerst, zal het ongetwijfeld goedkomen met de Cybertruck. De problemen rondom de productie doen erg denken aan het hobbelige pad dat met de Tesla Model 3 werd bewandeld. Net zoals de Cybertruck werd de productie van de sedan keer op keer uitgesteld vanwege productie- en leveringsproblemen. Ook hier was het aantal voorinschrijvingen enorm.



Ondanks alle tegenslagen wist Tesla mede door de ontwikkeling van Gigacasting een manier te vinden om de productie van de Model 3 en de latere Tesla Model Y te stroomlijnen. Beide auto’s worden vandaag de dag in recordtempo geproduceerd en zijn verkooptoppers geworden. De geschiedenis wijst uit dat Tesla altijd wel zijn weg vindt, wanneer het genoeg tijd krijgt.