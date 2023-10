De 5 goedkoopste private lease auto’s uit Frankrijk

Franse merken behoren tot de oudste en meest ervaren producenten van de auto-industrie. Hun automodellen staan bekend als eigenzinnig vormgegeven, comfortabel en technisch hoogstaand. We lichten de vijf goedkoopste Franse auto’s uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

Je kiest voor private lease als je autorijden zorgeloos en overzichtelijk wil maken. Je kan namelijk voor een vast maandbedrag in een nieuwe auto rijden. Zo hoef je je niet druk te maken over de aanschaf, inruilen, afschrijving, verzekering, wegenbelasting en het onderhoud. Alleen de brandstof komt er nog bij. De beste aanbiedingen vind je in onze private lease vergelijker.

Peugeot (e-)208

De Peugeot 208 was in 2021 en 2022 de bestverkochte auto van Europa, en kreeg dit jaar een facelift. Aan de buitenkant werden kleine aanpassingen doorgevoerd, maar vooral de technische veranderingen zijn belangrijk.

Naast de al bekende driecilinder met 75 pk of 100 pk kreeg de 208 namelijk ook een mild-hybride aandrijflijn erbij met 100 pk of 136 pk. Met de 48V-techniek werd de hatchback wat zuiniger. Ook de volledig elektrische e-208 met 136 of 156 pk en een accupakket van 50 kWh of 54 kWh is beschikbaar, maar die is wel een stuk prijziger om te leasen.

Vanaf de standaarduitrusting krijg je met de Peugeot 208 LED-koplampen, cruise control en een groot 10 inch scherm met Apple CarPlay en Android Auto. Met luxere uitrustingsniveaus kun je kiezen voor features als automatische airconditioning, lichtmetalen velgen, parkeersensoren, sleutelloze toegang en een achteruitrijcamera.

De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 299,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 prijzen.

Citroën C3

De nieuwe Citroën ë-C3 komt eraan en wordt een van de eerste betaalbare EV’s, maar ook de huidige C3 met een benzinemotor is scherp geprijsd.

De driecilinder in de C3 start met 83 pk, maar is ook te bestellen met een turbo waarmee het vermogen naar 110 pk wordt getild. Vooral tijdens het optrekken zal je dit verschil voelen. De uitvoeringen starten bij de C3 You. Zaken als cruise control, airconditioning, elektrische ramen voor, parkeersensoren achter, een start/stop systeem en LED dagrijverlichting zijn standaard.

Wil je meer luxe zoals bijvoorbeeld een 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto, automatische airconditioning en elektrisch inklapbare en verwarmbare buitenspiegels, moet je bij de uitvoeringen S&S Plus of S&S Max zijn.

De Citroen C3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 324,66 per maand met een looptijd van 60 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Citroen C3 prijzen.

Renault Twingo

De Renault Twingo is een bekende naam. Al sinds 1993 zien we de Franse stadsauto in ons straatbeeld. Vanaf 2020 is de Twingo volledig elektrisch. De compacte hatchback heeft een accupakket van 22 kWh, en een elektromotor met 81 pk. Daarmee komt de Twingo 190 kilometer ver op één lading. Dit maakt de Fransman vooral geschikt voor stadsgebruik en kortere ritten.

De Twingo heeft standaard automatische airconditioning, verwarmbare en elektrisch verstelbare buitenspiegels en elektrisch bedienbare ramen. Ook kun je in de EV je telefoon gebruiken via het 7 inch multimediascherm door middel van Apple CarPlay en Android Auto.

De Renault Twingo is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Twingo prijzen.

Renault Clio

Ook de Renault Clio is natuurlijk een bekende naam en is een maatje groter dan de Twingo. De Clio biedt dan ook al een stuk meer ruimte en zou door jonge gezinnen kunnen worden ingezet als gezinsauto. De Clio is beschikbaar als benzinevariant, maar ook met een hybride aandrijflijn. Laatstgenoemde is een stuk krachtiger en zuiniger, maar is wel wat duurder.

De Clio komt standaard als Evolution met een uitrusting waaronder cruise control, parkeersensoren, LED-koplampen, airconditioning en een 7 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto vallen. Kies je voor de Techno of Esprit Alpine uitvoeringen komen daar nog zaken als een achteruitrijcamera, kunstleren bekleding, automatische airconditioning, lichtmetalen wielen, sfeerverlichting, een groter touchscreen en een sportuitlaat bij.

De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 354,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio prijzen.

Peugeot (e-)2008

De Peugeot 2008 heeft net zoals de 208 dit jaar een facelift gekregen, en net zoals bij zijn kleinere broer 208 zijn vooral de onderhuidse veranderingen interessant. De benzinemotoren van zowel 100 pk als 130 pk worden namelijk standaard ondersteund door een 48V-mild hybrid systeem.

De e-2008 is te leasen met zijn oude aandrijflijn en accu van 136 pk en 50 kWh, maar ook met de nieuwe Stellantis-elektromotor met 156 pk en een batterij van 54 kWh. Met de grotere batterij komt de e-2008 65 kilometer verder op een lading (WLTP: 406 km in plaats van 341 km).

Standaard krijg je cruise control, LED-verlichting rondom, airconditioning, lane departure warning en Apple CarPlay en Android Auto. Sinds de facelift is een 10 inch scherm voor alle uitrustingen standaard. In de Allure en GT vind je bijvoorbeeld parkeersensoren, 17 inch lichtmetalen velgen, een achteruitrijcamera en keyless entry.



De Peugeot 2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 2008 prijzen.

Private lease Franse auto

Kijk voor deze en andere private lease-aanbiedingen in private lease vergelijker van Auto Review. Ook vind je hier private lease deals voor Japanse auto’s: