Ooit waren mpv’s gewilde auto’s, maar door de groeiende populariteit van suv’s werd de carrosserievorm naar de achtergrond verdreven. Maar een comeback hangt in de lucht. Alfa Romeo grijpt terug naar een model uit 1954, als concurrent voor de Volkswagen ID.Buzz.

De geschiedenis zou zich daarmee herhalen, want in 1954 introduceerde Alfa Romeo een concurrent voor het beroemde Volkswagen Type 2-busje van toen. Het model werd bij zijn introductie Autotutto genoemd, wat kan worden vertaald als ‘auto voor voor alle doeleinden’. Het busje werd tot 1983 geproduceerd en was leverbaar als bedrijfswagen, bestelwagen en personenbusje (onder de spannende naam Promiscuo - wat iets betekent als 'vluchtige seks met wisselende personen').

Foto’s: Thesupermat

Terugkeer van Alfa Romeo Autotutto?

Het busje van Alfa Romeo is lang zo beroemd niet als zijn beroemde Volkswagen-evenknie. Toch zijn ze hem bij Alfa Romeo niet vergeten, zo blijkt uit een interview van Alejandro Mesonero - ontwerpbaas van de Italianen - met het Britse Autocar. De topman sprak vol lof over het klassieke busje, en verraste vervolgens met een duidelijke uitspraak: “Je moet niet raar opkijken als de Autotutto terugkeert.”

Groeiend segment in China

Hoewel het de vraag is hoe serieus de opmerking van Mesonero was, is zijn opmerking niet volledig ongegrond. De mpv maakte de afgelopen jaren al een serieuze comeback. Dit is mede te danken aan de groeiende marktvraag vanuit China, waar de personenbusjes steeds populairder worden. De kans is dan ook groot dat er alleen een volledig elektrische versie komt.



Verschillende Chinese automerken zoals BYD, Geely en SAIC bouwden hun eigen mpv’s. En dan heb je natuurlijk nog de Volkswagen ID.Buzz, Volkswagens eigen moderne versie van de klassieke T1. Ook Volvo gaat zich wagen aan het segment met de Volvo EM90, die naar alle waarschijnlijkheid enkel wordt gebouwd voor de Chinese markt.

Komt de Autotutto naar Nederland?

Als de Alfa Romeo Autotutto terugkeert, is het aannemelijk dat dit in eerste instantie ook alleen in China gebeurt. Maar dat zou jammer zijn. Daarom roepen we Alfa Romeo op: als je een moderne variant van de Autotutto gaat bouwen, vergeet Europa dan niet! Hopelijk wordt-ie wel goedkoper dan de peperdure ID.Buzz. En keert ook de schalkse naam Promiscuo terug ...