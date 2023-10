Waarom de Smart #1 plotseling 5000 euro goedkoper is geworden

De nieuwe Smart #1 heeft een goedkopere basisprijs gekregen. Tot voor kort moest je minimaal 42 mille neerleggen voor de EV, maar door de introductie van een nieuwe instapper is de Smart #1 zomaar 5000 euro goedkoper geworden.



De nieuwe Smart #1 Pro is verkrijgbaar vanaf 37.395 euro. Dit is overigens nog zonder aftrek van de SEPP-subsidie. In deze uitvoering heeft de #1 nog steeds 272 pk. Het verschil zit 'm in de batterij. In plaats van het normale accupakket van 66 kWh, heeft de Pro-uitvoering een kleinere LFP-batterij van 49 kWh.



Natuurlijk heeft dit gevolgen voor je range: die was 420 tot 440 km (afhankelijk van de uitvoering) en met de nieuwe batterij kom je tot 310 kilometer op één lading (WLTP). Snelladen doe je met maximaal 130 kW, waarmee de batterij in minder dan 30 minuten weer vol zit.

Uitrusting blijft gelijk

De batterij lijkt het enige waarop Smart heeft bespaard met de nieuwe uitvoering. Ten opzicht van de bestaande 'Pro+' lijkt de Smart #1 Pro (zonder +) namelijk over dezelfde uitrusting te beschikken. Dan hebben we het over:



Panoramadak

Kunstleren bekleding

Sfeerverlichting

Gescheiden automatische klimaatregeling

Verwarmbare stoelen voor

19 inch lichtmetalen velgen

LED-koplampen

12,8-inch touchscreen

Smart #1 Pro: begin 2024 leverbaar

De goedkopere Smart #1 Pro van 37.395 euro is vanaf begin volgend jaar leverbaar in Nederland. Naast de Pro-uitvoering is de Smart #1 ook verkrijgbaar als Pro+, Premium, Pulse, Brabus en Launch Edition.



Smart #1 Private lease

De Smart #1 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 595,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Smart #1 prijzen.