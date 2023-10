Weet je nog? Deze Nederlandse Volvo kwam je liever niet tegen als je te hard reed

De Nederlandse autofabriek VDL Nedcar gaat batterijmodules voor BMW bouwen. In 1987 was dat nog een hele auto, namelijk een Volvo die je liever niet wilde tegenkomen als je te hard reed. Deze Volvo is kenmerkend voor de jaren 80, net als de volgende vier auto's die ook in 1987 op de markt komen.

De Volvo waar we het over hebben, is de Volvo 440. Die was ook leverbaar als politieauto. Het model werd gebruikt als een standaard patrouilleauto voor zowel de nationale als de regionale politie in verschillende landen, waaronder Nederland. En ook het korps rijkspolitie reed in Volvo's 440. Die wilde je liever niet tegenkomen als je het niet zo nauw nam met de maximumsnelheid op de snelweg.

Volvo presenteerde de 440 als opvolger van de dan nog altijd succesvolle Volvo 300-serie. Die was nog door Daf ontwikkeld en bleef een tijdje naast de 440 bestaan. De vijfdeurs hatchback was voorafgegaan door de coupé 480 en kreeg later gezelschap van de langere sedan 460. En daarmee was de 400-serie compleet. Alle drie de modellen werden gebouwd in het Limburgse Born, in de fabriek die tegenwoordig VDL Nedcar heet en waarvan onlangs bekend geworden is dat het batterijmodules voor BMW gaat produceren.



Met een beetje hulp van Porsche

De Volvo 440 kwam tot stand met behulp van Renault. Het Franse merk leverde de motoren, maar ook Porsche was betrokken. Het sportwagenmerk ontwikkelde de 120 pk sterke turboversie van de 1,7-liter injectiemotor. Het design van de 440 is van de Nederlander Peter van Kuilenburg, die op de designafdeling van Volvo werkte en zich baseerde op de conceptcar G4. En dat was weer een ontwerp van hoofdontwerper Jan Wilsgaard. Een stationwagon is er nooit gekomen. Die zou alleen maar in de weg zitten van de 240 en 740 Estate, aldus Volvo.



Ferrari F40: ultieme supersportwagen

Hoe populair de Volvo 440 ook was, het is geen postermateriaal. De Ferrari F40 die ook uit 1987 komt, is dat wel. Welke tiener had eind jaren 80 nou geen poster van deze Ferrari boven zijn bed hangen? En als dat niet het geval was, pronkte er wel een schaalmodel op het nachtkastje. De F40 was én ís de ultieme supersportwagen. Het is de laatste Ferrari die onder de bezielende leiding van grootmeester Enzo Ferrari ontwikkeld is. Ferrari bestond in 1987 exact 40 jaar en de F40 was de traktatie.

Dat wil niet zeggen dat de auto's uitgedeeld werden; hij kostte destijds zo'n 4 ton. Wat nog steeds een schijntje is van wat je nu voor een exemplaar betaalt; voor een gebruikte F40 dien je zomaar 1,5 miljoen euro mee te nemen. Er zijn er dan ook maar ruim 1300 gemaakt.

Op luxe en comfort hoef je niet te rekenen; de F40 is een raceauto voor de openbare weg. ABS, stuurbekrachtiging en airbags heeft hij niet en ook een simpel boordcomputertje ontbreekt. Gek genoeg zit er wel een airco in, anders wordt het snel te heet in de cabine; daar zorgt de 3,0-liter twinturbo V8 met 478 pk wel voor. De topsnelheid bedraagt een nog altijd duizelingwekkende 324 km/h. Hiermee was de F40 de snelste productieauto van zijn tijd.

Alfa Romeo 164: de mooiste

Het design van de F40 is van Pininfarina. De Italiaanse designer tekende ook de Alfa Romeo 164 die ook in 1987 uit kwam. De sedan deelde zijn platform met de Fiat Croma, Lancia Thema en Saab 9000. Die verschenen eerder, maar de Alfa is wat ons betreft de mooiste. Omdat de andere drie voorwielaandrijving hadden, kreeg de 164 die logischerwijze ook. Dat was even slikken voor de Alfisti, want tot dan toe had een topmodel van Alfa Romeo altijd achterwielaandrijving.

Uiteraard was de Alfa Romeo 164 leverbaar met de 3,0-liter V6 Busso-motor. Die produceerde een geweldige sound en zag er met verchroomde inlaatbuizen ook nog eens prachtig uit. De absolute topuitvoering was de Q4 (Quadrifoglio 4), met een sterkere versie van deze V6 én vierwielaandrijving.

Skoda Favorit: maakt korte metten met Oostblokimago

Ook Skoda nam in 1987 afscheid van achterwielaandrijving. Bovendien moest de nieuwe voorwielaangedreven Skoda Favorit korte metten maken met het Oostblokimago van het Tsjechische merk. In tegenstelling tot zijn sterk verouderde voorganger met achterwielaandrijving en de motor achterin (de Skoda type 742, die onder meer verkocht werd als Skoda 105 en 120), betekende de Favorit een grote sprong voorwaarts.

De hoekige carrosserie is getekend door de Italiaanse meesterdesigner Bertone. Later volgden nog een stationwagon en zelfs een pick-up. Dat Skoda opeens een stuk serieuzer werd genomen, bleek na de introductie van de Favorit. Skoda werd onderdeel van de Volkswagen-groep. Het eerste resultaat was de Felicia, feitelijk een strakgetrokken Favorit.

Peugeot 405: Auto van het Jaar

Pinanfarina kende drukke tijden in de late jaren 80, want ook de Peugeot 405 is op zijn tekentafel in Turijn ontstaan. De Peugeot 405 is de Europese auto van het Jaar met het hoogste aantal punten ooit, namelijk 464. De Citroën AX volgde met 252 punten op gepaste afstand. Peugeot leverde de 405 ook als Break. Zowel de sedan als de stationwagon vond gretig aftrek, deels dankzij de grote verscheidenheid aan benzine- en dieselmotoren.

Een van de leukste uitvoeringen was de MI16 met ruim 150 pk, niet te verwarren met MI6, de Britse geheime dienst die James Bond aanstuurt. En ook de T16 met 200 pk behoorde tot de meest begeerde versies. In 1995 werd de 405 in Europa opgevolgd door de 406, maar op andere continenten bleef hij nog lang in productie. Sterker nog: in Azerbeidzjan loopt hij in min of meer ongewijzigde vorm nog steeds van de band!