Column: Ondanks alle hobbels gaat het eigenlijk het best goed met de elektrische auto

Ja, de verkopen van elektrische auto's zitten in een dip. En ja, ze zijn nog te duur. Maar als je de lange termijn en de duizelingwekkend snelle ontwikkelingen bekijkt, gaat het helemaal niet zo slecht met de elektrische auto.



We merken het vooral op onze sociale media: de elektrische auto is een splijtzwam. Tegenstanders hebben handige troeven in handen: de snelheid waarmee je je brandstoftank volgooit, de grotere actieradius én het gemak waarmee je overal in Europa tankt. Een elektrische auto legt het op alle vlakken af. En ja, elektrische auto's zijn op dit moment veel te duur als je een modaal salaris hebt.

Iedereen mag kritisch over de EV denken, zolang het maar niet uitmondt in cynisme. Bedenk dat ontwikkelingen eigenlijk heel snel gaan sinds de Nissan Leaf - de eerste 'gewone' elektrische auto - in 2010 op de markt kwam. Een winterse rit van Utrecht naar Eindhoven leidde al tot actieradius-stress. Niet in de laatste plaats vanwege het gebrek aan laadpalen.



Elektrische Toyota 1000 kilometer actieradius



Aan innovatie geen gebrek, zie Auto Review 9 voor een uitgebreid artikel hierover. Bij Toyota wordt gewerkt aan een batterij die kleiner, lichter en goedkoper is dan de huidige accupakketten, en tegelijk razendsnel laadt en een actieradius van meer dan 1000 kilometer heeft. Over vier jaar komt-ie op de markt. Nio paste deze zomer al de eerste vastestofaccu met hoge energiedichtheid toe in een personenauto.

Niet alleen automerken werken hard aan oplossingen, ook de TU Eindhoven heeft zich op de elektrische auto gestort. De elektrische LMP3-raceauto waarmee ze aan de 24 Uren van Le Mans willen meedoen, kan opladen in de tijd van een normale tankbeurt, zonder dat de batterij oververhit raakt. De techniek voor de racewagen kun je niet zomaar knippen en plakken in een personenauto, maar de studenten zijn ervan overtuigd dat je straks net zo makkelijk laadt als tankt.



Elektrische Autoroute du Soleil



Verder bleef een belangrijke EU-wet die in de nazomer werd aangenomen onderbelicht in het nieuws. Op de doorgaande Europese wegen komt elke 60 kilometer een laadstation voor elektrische auto’s. Niet ergens in een verre toekomst, maar al in 2025. Bovendien moeten de stations met minstens 150 kW kunnen laden én kun je gewoon met je pinpas of contactloos betalen. Zodat je niet meer moet hannesen met allerlei laadpasjes.



Goedkope elektrische auto 2024



En dan komt alles mooi samen, want vanaf volgend jaar komen eindelijk minder dure elektrische auto's op de markt, zoals de Renault 5 en Citroën e-C3. In 2025 volgt de Cupra-Skoda-Volkswagen-drieling. Ook MG heeft een elektrische Volkswagen Polo-concurrent aangekondigd voor 2024. Alle fabrikanten beloven een prijs rond de 25.000 euro. Volkswagen werkt zelfs aan een auto die minder dan 20.000 euro kost. De EV is niet dé oplossing voor een beter klimaat, maar overheden, universiteiten en automerken nemen wel steeds meer drempels weg om elektrisch rijden voor meer mensen bereikbaar te maken.