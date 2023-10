Het gelijk van Nio: accuwisselstations draaien op volle toeren

Nio onderscheidt zich van andere EV-bouwers met zijn accuwisselstations. Die vernieuwende techniek blijkt succesvol: de Chinezen wisselden deze week hun 30 miljoenste batterij wereldwijd. Hoe staat Nio er in Nederland voor?



Het wisselen van een lege batterij voor een vol exemplaar is niet door Nio bedacht. Eerder hebben andere automerken zoals Renault en Tesla het getest, maar het om verschillende redenen laten varen. Zo waren er bijvoorbeeld zorgen over het elektriciteitsnet en de interesse van klanten. Tesla besloot daarom Superchargers te gaan bouwen.

Aantal accuwissels groeit explosief

Nio geloofde heilig in de techniek en investeerde hevig in accuwisselstations. Het avontuur begon in China, maar het merk is sinds kort ook buiten zijn thuisland actief. Momenteel heeft Nio wereldwijd ruim 1900 wisselstations.

Hoe meer accuwisselstations er werden gebouwd, des te meer batterijwissels er werden uitgevoerd. Het aantal accuwissels groeide explosief. Over de eerste 10 miljoen accuwissels deed Nio 4 jaar, de volgende 10 miljoen wissels waren in slechts 9 maanden voltooid. De mijlpaal van 30 miljoen wissels werd deze week - zo’n 6 maanden later - bereikt.

Nio in Nederland

Ken je deze mop: Een olifant en een muis lopen over een bruggetje. Zegt het muisje tegen de olifant: "Wat stampen we lekker hard, hè?" Op het gebied van accuwissels is China de olifant en Nederland de muis. Bij ons stampte het merk al zeven wisselstations, een experience center en een Nio House (Rotterdam) uit de grond, maar met 150 verkochte auto's in de eerste negen maanden van dit jaar, wil het in Nederland nog niet zo vlotten.

Dit ligt overigens niet aan een gebrekkige inzet van Nio zelf. Het merk heeft sinds zijn intrede in Nederland al enorm geïnvesteerd om een succes te worden, zoals met de hierboven genoemde zeven wisselstations, maar volgend jaar komt er ook nog een Nio House bij in Amsterdam. En wel in een 7 (!) etages tellend pand aan de Keizersgracht, waar vroeger het luxe warenhuis Metz zat.



Waarom koopt niet iedereen een Nio?

Een lege batterij in een paar minuten verruilen voor een volle, is een goed idee. Maar dan moet je wel in een Nio rijden en dat zijn dure auto's. De goedkoopste Nio die je in Nederland kunt kopen, is de Nio ET5, die een vanafprijs van ruim 50 mille heeft. En dan komt de prijs van de batterij er nog bij. Voor dat geld kun je ook winkelen bij BMW en Mercedes, merken met een ijzersterke reputatie.

Als Nio een Nederlands succes wil worden, adviseren wij om de 'toegangsprijs' voor de accuwisselstations te verlagen door met goedkopere modellen te komen. Nederlanders vinden een lage prijs misschien nog wel belangrijker dan de merkreputatie.